الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات إيران المستمرة على الإمارات ودول الخليج

16 مارس 2026 23:48

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية المستمرة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسائر دول الخليج العربية والتي تسببت اليوم في وفاة شخص وجرح آخرين إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية في العاصمة أبوظبي في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية وبما يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

وجددت وزارة الخارجية في دولة الكويت، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، رفض دولة الكويت لكافة الاعتداءات التي تستهدف أمن الدول الشقيقة والصديقة مؤكدة ضرورة وقف السياسات التي من شأنها توسيع دائرة التصعيد وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

أخبار ذات صلة
الأردن يدين بشدة اعتداء إيراني على الإمارات الذي أودى بحياة مدني
الكويت تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية

كما أعربت عن تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

المصدر: وام
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
اليوم 23:54
شعار وزارة الخارجية الأردنية
علوم الدار
الأردن يدين بشدة اعتداء إيراني على الإمارات الذي أودى بحياة مدني
17 مارس 2026
شعار رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي
علوم الدار
الكويت تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية
17 مارس 2026
علم الكويت
علوم الدار
الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات إيران المستمرة على الإمارات ودول الخليج
اليوم 23:48
مدرب ريال مدريد في مديح مبابي: «أفضل لاعب في العالم»
الرياضة
مدرب ريال مدريد في مديح مبابي: «أفضل لاعب في العالم»
اليوم 23:45
