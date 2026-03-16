25 ألف وجبة للعمال في أم القيوين

أم القيوين (وام)



وزّعت دائرة بلدية أم القيوين 25 ألف وجبة إفطار على العمال في عدد من المواقع العمالية بالإمارة، ضمن مبادرة «إفطار صائم» التي تنفّذها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار برامجها المجتمعية والإنسانية الرامية إلى دعم فئة العمال وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي في المجتمع.

شارك في تنفيذ المبادرة عدد من موظفي البلدية والمتطوعين، وتم توزيع وجبات الإفطار على العمال في منطقة أم الثعوب الصناعية، في أجواء إنسانية تعكس روح الشهر الفضيل. وأكدت دائرة بلدية أم القيوين أن تنظيم مبادرة «إفطار صائم» يأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم مختلف فئات المجتمع.