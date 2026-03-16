الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري

16 مارس 2026 23:54

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي كانغ هون سيك، رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي بجمهورية كوريا الشقيقة والمبعوث الرئاسي الخاص لدولة الإمارات.
ونقل المبعوث الرئاسي الكوري إلى سموه، خلال اللقاء، تحيات فخامة لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا الشقيقة، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الأمن والتقدم والازدهار. فيما حمل سموه المبعوث الخاص تحياته إلى فخامة الرئيس الكوري وتمنياته لبلده وشعبه مزيداً من التطور ولعلاقات البلدين دوام الازدهار.
وتطرق اللقاء إلى التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة لما تنطوي عليه من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والعالمي.
وأكد المبعوث الكوري تضامن كوريا مع دولة الإمارات بشأن الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

وأكد الجانبان ضرورة تغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة، بما يجنبها مزيداً من التوترات، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.
كما أعرب معالي كانغ هون سيك عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة وتقديره للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات للرعايا الكوريين وجميع المقيمين على أرضها لتسهيل إجراءاتهم، وضمان سلامتهم وأمنهم.
وتطرق اللقاء إلى مسارات التعاون الإماراتي - الكوري في إطار «الشراكة الاستراتيجية الخاصة» التي تجمع البلدين في المجالات ذات الأولوية.
حضر اللقاء، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
