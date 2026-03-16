د. نشوة الرويني تكتب: مبادرات الخير والعطاء... رسالة الإمارات إلى العالم

في زمنٍ تتصدّر فيه مشاهد الحروب والتوترات الإقليمية عناوين الأخبار، تختار دولة الإمارات العربية المتحدة أن توجّه رسالة مختلفة إلى العالم: العمل الإنساني لا يتوقف، وراية الخير الإماراتية تبقي عالية، مهما اشتدت الأزمات أو تعاظمت التحديات. فبينما تحافظ الإمارات على أمنها الداخلي واستقرارها الوطني، تواصل أيضاً أداء دورها الإنساني بثبات وإيمان بأن العطاء أحد أوجه قيمها السامية، ومصدر من مصادر قوتها الناعمة.

تحوّل شهر رمضان في الإمارات إلى موسم عالمي للعطاء، تقوده مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مثل «10 ملايين وجبة»، و«100 مليون وجبة»، و«مليار وجبة»، وصولاً إلى «وقف المليار وجبة». هذا النهج المتواصل يجسد رؤية استراتيجية تعتبر الإغاثة والتنمية المستدامة التزاماً طويل الأمد يتجدد كل عام، لا استجابة مؤقتة لظروف طارئة.

في قلب هذا المشهد الإنساني، تحضر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كرمز لقيادة إنسانية تهتم بالمرأة والطفل واللاجئين، عبر مبادرات وبرامج تُعلي من شأن الكرامة الإنسانية، وتمكّن الفئات الأكثر هشاشة، ما يرسّخ البعد القيمي السامي في صورة الدولة.

وعلى الأرض، يتجلى الحضور الإماراتي عبر هيئة الهلال الأحمر ومؤسساتها الإنسانية في أصعب مناطق العالم. ففي غزة، تستمر الدولة في دعم المطابخ والمخابز وقوافل الإغاثة، وفي السودان تُواصل تنفيذ برامج طبية وإغاثية تُراعي استدامة الاستجابة وعمق الأزمة.

لم يعد العمل الإنساني في الإمارات نشاطاً موسمياً بل أصبح جزءاً أصيلاً من هويتها ورسالتها إلى العالم: أن الإنسان أولاً، وأن الرحمة أقوى من أي أزمة. بهذه المعادلة، تترسخ الإمارات نموذجاً عربياً ودولياً في القوة الناعمة، ورايةً إنسانية لا تنخفض مهما اشتدت العواصف.