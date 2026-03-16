تعزيز حملات التفتيش على المنشآت غير الغذائية في العين

العين (وام)



كثفت بلدية مدينة العين استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك عبر خطة تشغيلية متكاملة تشمل تعزيز الرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية، لضمان توفير بيئة صحية وآمنة لسكان وزوار مدينة العين.

وأكدت البلدية أن فرق التفتيش التابعة لقسم الأنشطة الصحية ستكثف زياراتها الدورية على المنشآت غير الغذائية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والعامة والتخصصية، لا سيما مراكز التجميل الرجالية والنسائية، ومصابغ الملابس، إضافة إلى متابعة جاهزية ألعاب التسلية في المراكز التجارية لاستقبال الأطفال خلال أيام العيد.

وفي إطار الاستعدادات لزيادة الإقبال على الأسواق، رفعت البلدية جاهزية العمل في سوق العين للخضار والأسماك، والذي يضم سوق السمك والخضار واللحوم، وستعمل إدارة الصحة العامة على تعزيز كوادر عمال النظافة، وتزويدهم بكامل مستلزمات ومعدات الوقاية الشخصية لتنفيذ أعمال النظافة والغسيل بشكل مستمر داخل السوق.