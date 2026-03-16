تعاون بين «C37» في «دبي الطبية» و«علوم الأوعية الدموية» في الهند

17 مارس 2026 03:27

دبي (الاتحاد)

أعلنت منصة C37، مساحة العمل الطبية الخاصة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، والتي تتولى مدينة دبي الطبية إدارتها وتشغيلها بالكامل، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع معهد علوم الأوعية الدموية والجراحة الوعائية التداخلية التابع لمستشفى سير جانجا رام، مركز الرعاية الرباعية الرائد في الهند، وبالتعاون مع سرج غروث بارتنرز، الشركة المتخصصة في استشارات الرعاية الصحية. وتهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق الرعاية التخصصية في مجال الأوعية الدموية في دولة الإمارات، من خلال تعزيز الشراكات الدولية. وبموجب الاتفاقية، تقوم مجموعة مختارة من الجراحين الاستشاريين في مجال الأوعية الدموية والجراحة الوعائية التداخلية من معهد علوم الأوعية الدموية والجراحة الوعائية التداخلية في مستشفى سير جانجا رام بتقديم خدمات تخصصية في منصة C37. 
وتشمل خبراتهم التعامل مع أمراض الشرايين والأوردة المعقدة، وتنفيذ الإجراءات المتقدمة للتداخلات الوعائية داخل الأوعية، إضافة إلى علاج القدم السكرية وإنقاذ الأطراف من البتر، وأمراض الشريان السباتي، وجراحة الوصول إلى الأوعية الدموية الخاصة بالغسيل الكلوي. كما يشمل التعاون التبادل المعرفي، وتوفير خبرات متقدمة ضمن مساحة عمل سريرية منظمة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور محمد الباز، المدير الطبي ومدير العمليات لدى منصة C37: «توفر منصة C37 خبرات تخصصية تواكب الاحتياجات المتنامية لقطاع الرعاية الصحية، باعتبارها أول مساحة مصمّمة لدعم الأطباء المحليين والزائرين في الإمارات. وتدعم هذه الشراكة دور المنصة كمركز لتوفير الخبرات الطبية العالمية الرائدة واستقطاب المواهب المتخصصة، ودعم الابتكار ومواكبة الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية المتقدمة في دولة الإمارات».

