مليونا درهم من وائل المحميد لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

أبوظبي (وام)



قدّم الدكتور وائل عبدالرحمن المحميد مساهمة بقيمة مليوني درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي».

وتهدف الحملة إلى تأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في الدولة يحوّل المساهمات المجتمعية إلى دعم طويل الأمد لاحتياجات الأيتام التعليمية والصحية والمعيشية، بما يضمن تحقيق أثر اجتماعي مستدام.

كما تمثّل حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تجسيداً للقيم والمبادئ النبيلة التي تدعمها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وتشكّل في ذات الوقت امتداداً لنهج العمل الخيري الذي تتبناه دولة الإمارات، التي أصبحت قوة عالمية مشهود لها في الجهود الإنسانية والتكافلية نتيجة التوجيهات السديدة لقيادتها الرشيدة التي أرست دعائم خطط مُحكمة وبعيدة المدى تكفل استدامة المنفعة للمستفيدين.