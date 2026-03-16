شرطة أبوظبي تعزز جهودها الميدانية لتأمين المصلين ليلة 27 رمضان

أبوظبي (الاتحاد)



عزّزت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جهودها الميدانية والتنظيمية لتأمين المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير وجامع الشيخ خليفة الكبير ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، في إطار حرصها على توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة، وتمكين المصلين من أداء صلاتي التراويح والتهجد في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة. وشهدت المنطقة المحيطة بالجامعين انتشاراً مكثفاً للدوريات الشرطية والمرورية، إلى جانب تنظيم حركة المركبات والمشاة، وتسهيل دخول وخروج المصلين، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، ويحد من الازدحام، خاصة مع الإقبال الكبير الذي تشهده المساجد في هذه الليلة المباركة.

وعملت الفرق الشرطية على تنظيم المواقف، وتقديم الإرشادات اللازمة للمصلين، بالتعاون مع الجهات المعنية من الشركاء والمتطوعين، لضمان سلامة الجميع، والحفاظ على التنظيم داخل الساحات والمرافق المحيطة بالجامع.