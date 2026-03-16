شركات وطنية وعالمية لـ «الاتحاد»: الإمارات نموذج استثنائي في الجاهزية والكفاءة والمرونة الاقتصادية

رشا طبيلة (أبوظبي)



أكد مسؤولون بمؤسسات وشركات وطنية وعالمية اقتصادية وصناعية في الإمارات أن الدولة تُعد نموذجاً راسخاً في الجاهزية وكفاءة الاستجابة والمرونة العالية في التعامل مع مختلف الظروف؛ بفضل بنيتها التحتية اللوجستية المتقدمة ومنظومتها الاقتصادية والصناعية المتكاملة، ورؤية قيادتها الاستشرافية، وشراكاتها الاقتصادية الواسعة مع مختلف دول العالم، الأمر الذي يضمن استمرارية سلاسل الإمداد وتدفُّق السلع، ويعزّز المخزون الاستراتيجي.

وشدّد هؤلاء على ثقة قطاع الأعمال الراسخة في قوة واستقرار الأُسس الاقتصادية لدولة الإمارات، مؤكدين قدرتها العالية على تجاوز تحديات الأوضاع الراهنة، واستعادة زخم النمو بوتيرة سريعة، مدعوماً برؤية استشرافية ثاقبة للقيادة الرشيدة التي نجحت في بناء نموذج اقتصادي يتميز بالمرونة الفائقة والجاهزية العالية للتعامل مع الأزمات، وتحويل التحديات إلى فرص مستدامة للنمو.

وأشاروا، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى استمرارية أعمالهم والعمل بكامل طاقاتهم الإنتاجية، من خلال تفعيل خططهم لدعم استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع، وتعزيز حركة التجارة مع الشركاء الدوليين، وتنويع الأسواق ومصادر التوريد، والتعاون الوثيق مع مختلف الجهات العامة والخاصة، وترسيخ شراكات اقتصادية واسعة مع مختلف دول العالم، ما يضمن كفاءة عالية في الإنتاجية واستدامة الأعمال.





سلاسل الإمداد

أكد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، أن قدرة دولة الإمارات على الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد واستمرار تدفق السّلع والتجارة في مختلف الظروف الإقليمية والدولية، تعكس متانة منظومتها الاقتصادية التي بُنيت على رؤية استشرافية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة، التي ركّزت على تنويع الاقتصاد، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع الأزمات، وتطوير بنية تحتية لوجستية متقدمة تُعد من الأكثر كفاءة عالمياً، إلى جانب ترسيخ شراكات اقتصادية واسعة مع مختلف دول العالم، بما يضمن انسيابية حركة التجارة واستمرارية تدفّق السلع من دون انقطاع.

وأشار المنصوري إلى أن دولة الإمارات نجحت عبر منظومة متكاملة من السياسات الاقتصادية واللوجستية، والتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يربط بين أهم الممرات التجارية العالمية، في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وهو ما أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الجيوسياسية، والحفاظ على استقرار الأسواق، وتوافر السلع الأساسية بكفاءة عالية.

وأوضح المنصوري أن مكتب أبوظبي للصادرات يواصل، في هذا الإطار، دعم منظومة التجارة الخارجية للدولة، من خلال توفير حلول تمويل وضمان تسهم في تعزيز موثوقية حركة التجارة مع الشركاء الدوليين، وتنويع الأسواق ومصادر التوريد، بما يدعم استمرارية تدفق السلع والمنتجات عبر سلاسل الإمداد العالمية، ويعزّز قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على استقرار الأسواق، وتلبية احتياجاتها حتى في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.





منظومة صناعية

قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: «في ظل التحديات الحالية، تواصل مجموعة إمستيل تشغيل جميع منشآتها الصناعية، مستفيدة من بيئة الأعمال المتقدمة التي توفرها دولة الإمارات، والتي تدعم استقرار الأعمال وتعزّز استمرارية الإنتاج».

وأضاف: «تعمل منشآت المجموعة في أبوظبي والمفرق ومدينة العين بكامل طاقتها التشغيلية، مدعومةً بتوافر المواد الخام وكفاءة منظومتها التشغيلية واللوجستية، بما يضمن استمرار الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي من دون أي انقطاع، ويؤكد جاهزية القطاع الصناعي في الدولة وقدرته على الحفاظ على وتيرة الإنتاج واستقرار الأسواق».

وقال الرميثي: «تعكس هذه الاستمرارية قوة المنظومة الاقتصادية والصناعية في دولة الإمارات، وما توفره من بيئة داعمة للأعمال تمكّن الشركات الوطنية من الحفاظ على استقرار عملياتها والمساهمة بفاعلية في استدامة سلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي». وأكد في الوقت ذاته أن «سلامة موظفينا والعاملين في مواقعنا الصناعية تبقى في مقدمة أولوياتنا»، مضيفاً: «نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى كوادرنا في مختلف المواقع على التزامهم الدائم وروحهم المهنية، إذ يواصلون أداء مهامهم بعزيمة ومسؤولية، ويسهمون بإصرارهم وتفانيهم في ضمان استمرارية العمليات ودفع مسيرة الإنتاج بثبات، بما يجسّد روح العمل والانتماء التي يتميز بها القطاع الصناعي في دولة الإمارات».

وقال الرميثي: «في (إمستيل) نواصل العمل لتعزيز مساهمتنا في دعم القطاع الصناعي الوطني، وترسيخ استقرار الأسواق وتلبية احتياجاتها، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز التنوع الاقتصادي، وبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة».





تدفق السلع

أكد طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لـ «سفن إكس - 7X»، أن دولة الإمارات؛ بفضل نهجها الاستباقي وتوجيهات قيادتها الرشيدة وجهود أبطالها في حماية الوطن وصون مقدراته جسّدت نموذجاً راسخاً في الجاهزية وكفاءة الاستجابة، بما انعكس على استقرار تدفق السلع والمخزون الاستراتيجي، واستمرارية سلاسل الإمداد، ضمن منظومة وطنية متكاملة أثبتت قدرتها العالية على التعامل مع مختلف المستجدات.

وأضاف الواحدي: «فعّلت (سفن إكس) خطة متكاملة لدعم مرونة سلاسل الإمداد واستمراريتها، مع تركيز خاص على ضمان تدفق المنتجات والمواد الحيوية ذات الأولوية، حيث اعتمدنا من خلال أذرعنا التشغيلية، وفي مقدمتها بريد الإمارات، والشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN)، والذراع اللوجستية لخدمات الميل الأخير (EMX)، حزمة من الإجراءات لتعزيز بدائل الشحن الجوي، والاستفادة من المسارات البرية العابرة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ورفع كفاءة عمليات التجميع والمناولة عبر مركز تنسيقي مخصّص».

وشدّد الواحدي على أنّ المجموعة تواصل التنسيق مع مشغلي خدمات التوصيل السريع وشركات الطيران والأطراف المعنية داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن الاستفادة من قنوات التعاون ضمن المنظومة البريدية الدولية، بما يدعم استمرارية حركة الشحنات الواردة والصادرة، ويعزّز استدامة الأعمال وكفاءة الاستجابة.





حلول الطاقة

وقال محمد النويس، العضو المنتدب لشركة «إيميا للطاقة»: على الرغم من التحديات الحالية، إلا أن الشركة واصلت عملياتها من دون انقطاع، وهي عمليات تعتمد بشكلٍ مباشر على سلاسل التوريد التي توفرها دولة الإمارات لتمكين الربط مع هذه الأسواق وضمان تدفق منتجاتها من حلول الطاقة. وأكد النويس على ثقة الشركة في المنظومة اللوجستية المتكاملة التي توفرها دولة الإمارات، وجاهزيتها للتعامل والتأقلم مع مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، والتي توفر العوامل كافة التي تضمن استمرارية عمل سلاسل التوريد.





أنشطة التصدير

وقال محمود نصر، الرئيس التنفيذي لشركة «مارك كابلز لحلول الطاقة»: «على الرغم من الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة، أثبتت دولة الإمارات قدراتها الاستثنائية على صعيد الموثوقية والمرونة واستشراف المستقبل في الحفاظ على سلاسل إمداد قوية وتنافسية وضمان استمرارية الأعمال، وهو ما انعكس علينا في الشركة من خلال مواصلة عملياتنا التشغيلية من دون انقطاع، مدعومين بكفاءة ومتانة البيئة اللوجستية والتجارية الشاملة لدولة الإمارات». وأضاف: «تؤكد تجربة عملنا مع مكتب أبوظبي للصادرات التزام دولة الإمارات الراسخ بتمكين سلاسل إمداد مرنة وموثوقة وذات تنافسية دولية، حتى في ظل بيئة إقليمية بالغة التعقيد، ومن خلال دعمه الاستباقي ونهجه القائم على الشراكة، لعب المكتب دوراً محورياً في مساعدة الشركات، مثل شركتنا على تعزيز أنشطة التصدير، والتوسع في أسواق جديدة بثقة أكبر، ما يشير إلى المتانة الشاملة للمنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات، التي تواصل توفير الاستقرار والمصداقية، والدعم العملي لنمو القطاع الخاص، حيث نواصل استكشاف فرص إضافية تعود بالقيمة بعيدة المدى».





خدمات الطيران

أكد جبران البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيلورا» المتخصصة في تقديم خدمات الطيران: «تتمتع دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، بقدرات متقدمة وبنية تشغيلية راسخة في مجال سلاسل التوريد، بما يضمن استمرارية العمليات وسلاسة تدفق السلع والخدمات، ويعكس قدرة الدولة على التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف التحديات والظروف الاستثنائية».

وقال: «حرصنا من خلال وحدة أعمال الشحن والخدمات اللوجستية في الشركة على اتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة كافة، وتطبيق سلسلة من الخطوات التنظيمية التي تضمن انسيابية عمليات الشحن عبر مراكز الشحن الحيوية في أبوظبي، بما يدعم استمرار حركة الاستيراد، وتدفق البضائع بصورة طبيعية، مستندين إلى أحدث التقنيات، والالتزام بأعلى معايير التميز التشغيلي».

وأضاف: «يسهم ذلك في دعم التدفق المستمر للسلع الحيوية، وفي مقدمتها المواد الغذائية الأساسية والأدوية، بما يعزّز استقرار واستدامة سلاسل التوريد في الدولة، مع الالتزام بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية لضمان توافر الظروف الآمنة لموظفينا».

وشدّد البريكي أن دولة الإمارات تنعم بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وجهود الجهات المعنية، وهو ما يعزّز شعور الطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين والزوار، ويؤكد استمرار الحياة اليومية بصورة طبيعية.

وقال: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ولأبطال الوطن في مختلف مواقع المسؤولية على جهودهم المتواصلة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتعزيز سلامة المجتمع. كما نجدّد في (فيلورا) التزامنا الكامل بتسخير جميع إمكاناتنا ومواردنا، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الاستراتيجيين، مع الالتزام التام بجميع التوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة، بما يسهم في دعم استمرارية العمليات، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع».





تنفيد المشاريع

وأكد عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سامانا للتطوير العقاري»، أن ثقة قطاع الأعمال في قوة واستقرار الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة راسخة ومطلقة، فالمنظومة الاقتصادية للإمارات مصممة لاستيعاب التقلبات الإقليمية والعالمية، بل تضمن وتتحوّط لاستمرار النمو المستدام، بغض النظر عن أي ظروف خارجية.

وأضاف عمران: «مما لا شك فيه أن دولة الإمارات ستظل شامخة وقوية، وتتميز بتنافسية لا تُضاهى، إن مقومات الجاذبية التي تتمتع بها الدولة، بدءاً من جودة الحياة الاستثنائية ومستويات الأمن والأمان منقطعة النظير، وعدم وجود ضريبة على الدخل الشخصي، وصولاً إلى المبادرات الاستشرافية الرائدة مثل الإقامة الذهبية، ستبقى هي المعيار الذهبي لاستقطاب المستثمرين على مستوى العالم».

وتابع: «بفضل هذا الاستقرار والأمن، فإننا نؤكد أن سير العمل يمضي كالمعتاد، ونتقدم بثقة تامة، ونعمل بنشاط على تنفيذ خططنا التوسعية. وكدليل ملموس على استمرارية عملياتنا دون أي انقطاع إطلاقنا أحدث مشاريعنا، «سامانا جرين فيلد»، وعلاوة على ذلك، نحن ملتزمون بالجدول الزمني لإنجاز مشاريعنا وجميعها يسير في جداول تسليمها المحددة، كما أننا نولي ثقة تامة في القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، فإجراءاتها الاستباقية وحكمتها العميقة تقود البلاد دائماً لتجاوز التحديات كافة، ونحن على يقين تام بأن دولة الإمارات ستخرج من هذه المرحلة لتكون أكثر قوة ومنعة».