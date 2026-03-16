الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

الأردن يدين بشدة اعتداء إيران على الإمارات الذي أودى بحياة مدني

شعار وزارة الخارجية الأردنية
17 مارس 2026 00:31

أدان الأردن، الاثنين، بأشدّ العبارات الاعتداء الإيراني الذي أدّى إلى سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية، وأسفر عن مقتل أحد المدنيين.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية الر سمية (بترا)، رفض الأردن واستنكاره هذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثّل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع الإمارات الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

أخبار ذات صلة
الكويت تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية
الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات إيران المستمرة على الإمارات ودول الخليج

وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة المتوفّى.

المصدر: وام
الأردن
الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
اليوم 23:54
شعار مكتب أبوظبي الإعلامي
علوم الدار
السيطرة على حريق محطة حقل شاه للغاز إثر اعتداء بمسيَّرة
17 مارس 2026
شعار مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
علوم الدار
«مجلس التعليم»: استمرار التعلّم عن بُعد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي وإتاحة مرونة العمل لمقدمي الرعاية من موظفي الحكومة الاتحادية
17 مارس 2026
العميد ناصر بوصليب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في الكويت
الأخبار العالمية
الكويت تقبض على خلية إرهابية تابعة لـ«حزب الله» خططت لتهديد الأمن
17 مارس 2026
شعار وزارة الدفاع القطرية
الأخبار العالمية
قطر تدمر 13 صاروخا باليستيا ومسيرات أطلقتها إيران
17 مارس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©