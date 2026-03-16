قرقاش: لن يكسرنا الاعتداء الإيراني الغاشم

17 مارس 2026 03:27

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاعتداء الإيراني الغاشم لن يكسرنا، فمع كل اعتداء نعود إلى حياتنا الطبيعية، نمضي قدماً ندافع عن الوطن ونحمي حماه، ونرسّخ نموذج وطن الحياة والإنجاز.
وأضاف معاليه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «لا أستغرب ثبات الإمارات، فهي وطني، وأعرف معدن قيادتها ووفاء شعبها ومحبة من يقيم على أرضها، لن يكسرنا العدوان الإيراني الغاشم؛ فمع كل اعتداء نعود إلى حياتنا الطبيعية، فنحن أهل البناء والتعمير».  
وتابع معاليه: «نمضي قدماً ندافع عن الوطن ونحمي حماه، ونرسّخ نموذج وطن الحياة والإنجاز».
وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، أمس، إن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 6 صواريخ باليستية و21 طائرة مسيّرة قادمة من إيران أمس.
وذكرت الوزارة أنه منذ بدء «الاعتداءات الإيرانية»، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 304 صواريخ باليستية، و15 صاروخاً جوالاً، و1627 طائرة مسيّرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن هذه الاعتداءات أدت إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، كما أودت بحياة 5 مدنيين، من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية. وذكرت الوزارة أن 145 شخصاً أصيبوا في هذه الهجمات.

الإمارات تشدد على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: إيران تغامر باستقرار أكثر مناطق العالم نفوذاً وتأثيراً
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
16 مارس 2026
جمال المشرخ متحدثاً في إحدى الجلسات لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات تشدد على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي
اليوم 03:29
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: إيران تغامر باستقرار أكثر مناطق العالم نفوذاً وتأثيراً
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: إيران تغامر باستقرار أكثر مناطق العالم نفوذاً وتأثيراً
اليوم 03:29
سيارة مدمرة وسط الأنقاض بموقع غارة في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: الإيرانيون يرغبون في التفاوض بشدة من أجل وقف الحرب
اليوم 03:29
إدانات عربية لاعتداء إيراني سافر أسفر عن مقتل شخص في الإمارات
الأخبار العالمية
إدانات عربية لاعتداء إيراني سافر أسفر عن مقتل شخص في الإمارات
اليوم 03:28
