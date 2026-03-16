الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
100 مليون درهم استثمارات من «منافع للتطوير» دعماً لـ«وقف أم الإمارات للأيتام»

100 مليون درهم استثمارات من «منافع للتطوير» دعماً لـ«وقف أم الإمارات للأيتام»
17 مارس 2026 03:27

أبوظبي (الاتحاد)

خصصت شركة منافع للتطوير والاستثمار، استثمارات قيمتها 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وتأتي هذه المشاركة في ظل الإقبال المتزايد من أفراد ومؤسسات المجتمع لدعم الحملة، التي تهدف إلى توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، وترسيخ قيم البذل والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي.
وتسعى الحملة إلى إنشاء وقف تُستثمر أصوله وفق نموذج وقفي مستدام يضمن توليد عوائد طويلة الأمد تُخصَّص لدعم الأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم، بما يعزز جودة حياتهم، ويفتح أمامهم آفاقاً أوسع للتمكين والاستقرار.
وتواصل حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تلقي المساهمات من الأفراد والمؤسسات عبر قنوات متعددة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الوقف، وتشجيع المشاركة المجتمعية في المبادرات الإنسانية والتنموية المستدامة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تشدد على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي
إدانات عربية لاعتداء إيراني سافر أسفر عن مقتل شخص في الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
16 مارس 2026
جمال المشرخ متحدثاً في إحدى الجلسات لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات تشدد على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي
اليوم 03:29
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: إيران تغامر باستقرار أكثر مناطق العالم نفوذاً وتأثيراً
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: إيران تغامر باستقرار أكثر مناطق العالم نفوذاً وتأثيراً
اليوم 03:29
سيارة مدمرة وسط الأنقاض بموقع غارة في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: الإيرانيون يرغبون في التفاوض بشدة من أجل وقف الحرب
اليوم 03:29
إدانات عربية لاعتداء إيراني سافر أسفر عن مقتل شخص في الإمارات
الأخبار العالمية
إدانات عربية لاعتداء إيراني سافر أسفر عن مقتل شخص في الإمارات
اليوم 03:28
