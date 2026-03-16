الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أجرة الشارقة» توزّع 21 ألف وجبة إفطار على سائقي مركبات الأجرة

خلال توزيع وجبات الإفطار (من المصدر)
17 مارس 2026 03:27

الشارقة (الاتحاد)

وزّعت «أجرة الشارقة» بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية 21 ألف وجبة إفطار على سائقي مركبات الأجرة في مختلف أنحاء الإمارة بواقع 700 وجبة يومياً.
وقال خالد الكندي، المدير العام لأجرة الشارقة: إن هذه المبادرة تهدف إلى دعم سائقي مركبات الأجرة خلال شهر رمضان المبارك؛ تقديراً لجهودهم اليومية في خدمة المجتمع، وتعكس التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على تعزيز التعاون مع الجهات المحلية، وفي مقدمتها جمعية الشارقة الخيرية.
وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إن مشروع إفطار صائم من أهم مشاريع الحملة الرمضانية، ويجسّد مبادئ التكافل الاجتماعي، ويعمّق الشراكات بين الجمعية وسائر مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، التي ترغب في مشاركة الجمعية هذا العمل الجليل.

