«فطور حمدان الخيري» يوزع 2000 وجبة إفطار على العمال بجبل علي

دبي (وام)



نظم فريق عطاء حمدان التطوعي بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية، مبادرة إنسانية ضمن الحملة الوطنية «عونك يا حمدان»، تحت عنوان «فطور حمدان الخيري - الموسم الرابع»، وذلك في منطقة جبل علي بدبي، في إطار الجهود المجتمعية الرامية إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم خلال شهر رمضان المبارك.

وتهدف المبادرة إلى توزيع 2000 وجبة إفطار على العمال في المنطقة؛ تقديراً لجهودهم ودورهم في مسيرة البناء والتنمية، وتعزيزاً لقيم التكافل الاجتماعي والإنساني التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات، كما تأتي هذه المبادرة تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني وصدقة جارية على روح المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وأكد أحمد محمد بن عجلان، مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، حرص الفريق على تنفيذ هذه المبادرة للعام الرابع على التوالي لما تحمله من معان إنسانية سامية تسهم في نشر قيم التسامح والرحمة والتراحم بين مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف إسعاد العمال من مختلف الجنسيات، ومشاركتهم أجواء الشهر الفضيل بروح من العطاء والتقدير.