«فطور حمدان الخيري» يوزع 2000 وجبة إفطار على العمال بجبل علي

«فطور حمدان الخيري» يوزع 2000 وجبة إفطار على العمال بجبل علي
17 مارس 2026 03:27

دبي (وام) 

نظم فريق عطاء حمدان التطوعي بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية، مبادرة إنسانية ضمن الحملة الوطنية «عونك يا حمدان»، تحت عنوان «فطور حمدان الخيري - الموسم الرابع»، وذلك في منطقة جبل علي بدبي، في إطار الجهود المجتمعية الرامية إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم خلال شهر رمضان المبارك.
وتهدف المبادرة إلى توزيع 2000 وجبة إفطار على العمال في المنطقة؛ تقديراً لجهودهم ودورهم في مسيرة البناء والتنمية، وتعزيزاً لقيم التكافل الاجتماعي والإنساني التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات، كما تأتي هذه المبادرة تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني وصدقة جارية على روح المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.
وأكد أحمد محمد بن عجلان، مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، حرص الفريق على تنفيذ هذه المبادرة للعام الرابع على التوالي لما تحمله من معان إنسانية سامية تسهم في نشر قيم التسامح والرحمة والتراحم بين مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف إسعاد العمال من مختلف الجنسيات، ومشاركتهم أجواء الشهر الفضيل بروح من العطاء والتقدير.

أخبار ذات صلة
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني وزير الصحة وجموع المواطنين بالعشر الأواخر من رمضان
96000 وجبة إفطار وزعها «الهلال» برأس الخيمة
فريق عطاء حمدان التطوعي
رمضان
جمعية الإحسان الخيرية
شهر رمضان
دبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
16 مارس 2026
جمال المشرخ متحدثاً في إحدى الجلسات لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات تشدد على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي
اليوم 03:29
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: إيران تغامر باستقرار أكثر مناطق العالم نفوذاً وتأثيراً
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: إيران تغامر باستقرار أكثر مناطق العالم نفوذاً وتأثيراً
اليوم 03:29
سيارة مدمرة وسط الأنقاض بموقع غارة في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: الإيرانيون يرغبون في التفاوض بشدة من أجل وقف الحرب
اليوم 03:29
إدانات عربية لاعتداء إيراني سافر أسفر عن مقتل شخص في الإمارات
الأخبار العالمية
إدانات عربية لاعتداء إيراني سافر أسفر عن مقتل شخص في الإمارات
اليوم 03:28
