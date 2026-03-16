علوم الدار

96000 وجبة إفطار وزعها «الهلال» برأس الخيمة

تغطية أكبر نطاق ممكن من المناطق التي تشهد كثافة من العمال أو الفئات المحتاجة (من المصدر)
17 مارس 2026 03:27

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

يواصل فرع هيئة الهلال الأحمر في رأس الخيمة، تنفيذ برامجه الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرات تستهدف دعم الصائمين وتعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع.
وأكد راشد محمد الكعبي، مدير هيئة الهلال الأحمر في رأس الخيمة، أن برامج إفطار الصائم التي تنفذها الهيئة خلال الشهر الفضيل تأتي امتداداً للنهج الإنساني لدولة الإمارات في دعم العمل الخيري وترسيخ ثقافة العطاء.
وأوضح أن فرع «الهلال الأحمر» في رأس الخيمة نفذ هذا العام برنامجاً موسعاً لتوزيع وجبات إفطار الصائم، حيث بلغ عدد الوجبات التي خصصت للصائمين حول 96 ألف وجبة إفطار على الصائمين في مختلف مناطق الإمارة.
وأكد أن الهلال الأحمر يحرص سنوياً على توسيع نطاق هذه المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان، بما يعزز قيم التراحم والتكافل التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.
وأشاد بالدور الحيوي الذي يلعبه المتطوعون في إنجاح برامج الهيئة، حيث يشاركون في تنظيم مواقع التوزيع وإعداد الوجبات وتقديمها للصائمين.
واختتم الكعبي تصريحه بالتأكيد على أن «الهلال الأحمر» سيواصل تنفيذ مبادراته الإنسانية خلال الشهر الفضيل، بما يعكس رسالة الإمارات في دعم العمل الخيري والإنساني.
ولضمان تنظيم عملية التوزيع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، موضحاً أن «الهلال الأحمر» قام بتجهيز 22 خيمة رمضانية وموقعاً لتوزيع وجبات الإفطار في مناطق متعددة من إمارة رأس الخيمة. وقد تم اختيار هذه المواقع بعناية لتغطي أكبر نطاق ممكن من المناطق التي تشهد كثافة من العمال أو الفئات المحتاجة، بما يسهم في تسهيل وصول الصائمين إلى وجبات الإفطار.

أخبار ذات صلة
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني وزير الصحة وجموع المواطنين بالعشر الأواخر من رمضان
«فطور حمدان الخيري» يوزع 2000 وجبة إفطار على العمال بجبل علي
هيئة الهلال الأحمر
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
رأس الخيمة
رمضان
شهر رمضان
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
16 مارس 2026
جمال المشرخ متحدثاً في إحدى الجلسات لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات تشدد على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي
اليوم 03:29
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: إيران تغامر باستقرار أكثر مناطق العالم نفوذاً وتأثيراً
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: إيران تغامر باستقرار أكثر مناطق العالم نفوذاً وتأثيراً
اليوم 03:29
سيارة مدمرة وسط الأنقاض بموقع غارة في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: الإيرانيون يرغبون في التفاوض بشدة من أجل وقف الحرب
اليوم 03:29
إدانات عربية لاعتداء إيراني سافر أسفر عن مقتل شخص في الإمارات
الأخبار العالمية
إدانات عربية لاعتداء إيراني سافر أسفر عن مقتل شخص في الإمارات
اليوم 03:28
