الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة جابر سيف بن بدر العليلي

سعود المعلا وراشد بن سعود لدى زيارتهما مجلس العزاء في منطقة فلج المعلا (وام)
17 مارس 2026 03:27

أم القيوين (وام)

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، جابر سيف علي بن بدر العليلي.
 وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة فلج المعلا، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة وذوي الفقيد، داعين الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 رافق سموهما، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الرقمية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسيف حميد سالم مدير، مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

أخبار ذات صلة
25 ألف وجبة للعمال في أم القيوين
استهداف أحد المباني في أم القيوين بطائرة مسيّرة ولا إصابات
حاكم أم القيوين
أم القيوين
سعود بن راشد المعلا
راشد بن سعود المعلا
واجب العزاء
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
16 مارس 2026
جمال المشرخ متحدثاً في إحدى الجلسات لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات تشدد على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي
اليوم 03:29
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: إيران تغامر باستقرار أكثر مناطق العالم نفوذاً وتأثيراً
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: إيران تغامر باستقرار أكثر مناطق العالم نفوذاً وتأثيراً
اليوم 03:29
سيارة مدمرة وسط الأنقاض بموقع غارة في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: الإيرانيون يرغبون في التفاوض بشدة من أجل وقف الحرب
اليوم 03:29
إدانات عربية لاعتداء إيراني سافر أسفر عن مقتل شخص في الإمارات
الأخبار العالمية
إدانات عربية لاعتداء إيراني سافر أسفر عن مقتل شخص في الإمارات
اليوم 03:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©