حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني وزير الصحة وجموع المواطنين بالعشر الأواخر من رمضان

حميد النعيمي وعمار النعيمي في حديث مع أحمد الصايغ ووفد وزارة الصحة خلال الاستقبال بحضور الشيوخ وكبار الحضور (الصور من وام)
17 مارس 2026 03:27

عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، مساء أمس، المهنئين بالعشر الأواخر من رمضان.
وتقبل سموهما التهاني، بهذه المناسبة من معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، يرافقه الدكتور محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، والدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وناصر خليفة البدور، الوكيل المساعد، مدير إدارة العلاج في الخارج، وعبدالله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وبدر عبدالله العلي، مدير مكتب الوزير.
وتقبل سموهما التهاني من جموع المواطنين، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة، راجين من المولى عز وجل أن يعيد شهر رمضان المبارك على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، والبركات.

أخبار ذات صلة
96000 وجبة إفطار وزعها «الهلال» برأس الخيمة
«فطور حمدان الخيري» يوزع 2000 وجبة إفطار على العمال بجبل علي

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
الإمارات تشدد على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: إيران تغامر باستقرار أكثر مناطق العالم نفوذاً وتأثيراً
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: إيران تغامر باستقرار أكثر مناطق العالم نفوذاً وتأثيراً
سيارة مدمرة وسط الأنقاض بموقع غارة في طهران (رويترز)
ترامب: الإيرانيون يرغبون في التفاوض بشدة من أجل وقف الحرب
إدانات عربية لاعتداء إيراني سافر أسفر عن مقتل شخص في الإمارات
إدانات عربية لاعتداء إيراني سافر أسفر عن مقتل شخص في الإمارات
