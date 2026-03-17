الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء الدولة

17 مارس 2026 09:18

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء دولة الإمارات، وذلك بعد استقرار الأوضاع ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتاً.

وأكدت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية.

وثمنت الهيئة تعاون المسافرين وشركات الطيران خلال الفترة الماضية، مؤكدة جاهزية فرقها الفنية والتشغيلية للتعامل مع أي مستجدات محتملة.

ووجهت الهيئة الدعوة إلى الجمهور للحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.

المصدر: وام
