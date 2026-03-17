ركنة العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الثلاثاء.
وأكد"الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 16.6 درجة مئوية على ركنة (العين) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 16.6 درجة مئوية على ركنة (العين) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country this morning is 166.°C in Raknah (Al Ain) at 07:00 UAE Local time. pic.twitter.com/wZhq2YUo5G— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) March 17, 2026