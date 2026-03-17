الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قضاء أبوظبي تحدد مواعيد الاتصال المرئي لنزلاء مراكز الإصلاح خلال عيد الفطر

17 مارس 2026 10:31

​حددت دائرة القضاء في أبوظبي، مواعيد الاتصال المرئي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في منطقتي الوثبة والعين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك عبر التطبيق الذكي "نافذتي"، في خطوة تهدف إلى تمكين النزلاء من مشاركة أسرهم بهجة العيد وترسيخ الروابط العائلية عبر الحلول الرقمية التي تضمن استمرارية التواصل الاجتماعي في الأجواء الاحتفالية.

ومن المقرر أن تبدأ فترات الاتصال عن بُعد، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18 مارس وحتى يوم الجمعة 20 مارس 2026، إذ تم تخصيص المواعيد خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً، لتوفير نافذة مرنة تضمن مشاركة الأسر أجواء العيد، وتدعم الاستقرار النفسي للنزلاء في هذه المناسبة المباركة.

​وأوضحت دائرة القضاء، أن عملية تسجيل طلبات الاتصال المرئي متاحة لذوي النزلاء إلكترونياً من خلال موقع خدمات حكومة أبوظبي "تم"، https://www.tamm.abudhabi/ar-ae، أو عن طريق الرابط التالي www.adpolice.gov.ae، وبموجب هذا الإجراء، يتم إخطار مقدم الطلب بالموافقة عبر رسالة نصية قصيرة تتضمن الموعد المحدد والمركز المخصص لإجراء عملية التواصل باستخدام تقنيات تطبيق "نافذتي" المتطورة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عيد الفطر
قضاء أبوظبي
