الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

«مجموعة الصياح» تخصّص مشاريع بقيمة 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

«مجموعة الصياح» تخصّص مشاريع بقيمة 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
17 مارس 2026 14:17

خصّصت «مجموعة الصياح» مشاريع بقيمة 100 مليون درهم، دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في الدولة، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً ويرتقي بجودة حياتهم.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التفاعل المجتمعي الواسع الذي تشهده الحملة من مختلف فئات المجتمع، بما يعكس قيم العطاء والتكافل المتجذّرة في مجتمع دولة الإمارات، ويعزّز الجهود الرامية إلى توفير منظومة دعم طويلة الأمد للأيتام عبر نموذج وقفي يحقق أثراً إنسانياً مستداماً.

كما تُجسّد هذه المبادرة حرص مختلف أفراد المجتمع على دعم المشاريع التي تستثمر في الإنسان وتسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة»، ويعزّز ثقافة الوقف باعتبارها أداة تنموية فاعلة تسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وتهدف حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» إلى إنشاء وقف تُستثمر أصوله وفق نموذج وقفي مستدام يضمن توليد عوائد طويلة الأمد، تُخصَّص لدعم الأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم، بما يعزّز جودة حياتهم ويرسّخ دعائم مجتمع متوازن ومستدام.

وأكد سعادة فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، أن هذه البادرة الطيبة تعكس روح المسؤولية المجتمعية التي يتميز مجتمع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن كل مساهمة تُضاف إلى غيرها لتشكّل قوة جماعية، تسهم في تحقيق أثر إنساني مستدام يعود بالنفع على الأيتام والمجتمع ككل.

وكانت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي قد أطلقت حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» في إطار رؤية وطنية تستلهم إرث الوالد المؤسّس في العمل الإنساني والخيري، وتهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقف وتعزيز المشاركة المجتمعية في المبادرات التنموية المستدامة عبر دولة الإمارات.

المصدر: وام
وقف أم الإمارات للأيتام
الأوقاف
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©