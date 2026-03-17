الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بلدية مدينة العين تزين الشوارع احتفاءً بعيد الفطر السعيد

17 مارس 2026 16:40

استكملت بلدية مدينة العين أعمال تركيب زينة عيد الفطر المبارك في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسية في المدينة، وذلك في إطار جهودها لإضفاء أجواء احتفالية تعكس فرحة العيد وتعزز المظاهر الجمالية في مختلف مناطق المدينة.

 

وتهدف زينة العيد في نشر البهجة بين أفراد المجتمع وتدعم مستهدفات تعزيز جودة الحياة وإثراء المشهد الحضري للمدينة خلال المناسبات الدينية. 

 

وأوضحت المهندسة موزة المحرزي مدير مشروع الزينة ببلدية مدينة العين، أن إجمالي عدد قطع الزينة التي تم تركيبها بلغ نحو 1400 قطعة موزعة على امتداد 98 كيلومتراً، وفق خطة مدروسة تغطي أبرز المحاور الحيوية والمناطق ذات الكثافة المرورية العالية في المدينة.

 

وأضافت، أن أعمال التزيين شملت عدداً من الشوارع الحيوية في المدينة، إضافة إلى مجموعة من التقاطعات.

 

وجاءت تصاميم الزينة هذا العام بطابع روحاني مستوحى من التراث الإسلامي، حيث تضمنت عناصر جمالية مثل الهلال والنجوم والدلة والزخارف الهندسية العربية، إلى جانب عبارات تهنئة تعبر عن قيم العيد وأجوائه.

 

المصدر: وام
فليك يحذر من ضغط هجوم نيوكاسل
الفيفا يستبعد نقل مباريات إيران بكأس العالم إلى المكسيك
شباب الأهلي.. وفرة نوعية وطفرة «الجماعية»
«الآسيوي» يعاقب ماليزيا ويمنح فيتنام بطاقة التأهل لنهائيات 2027
"راكز" تعرف روّاد الأعمال على متطلبات ضريبة الشركات في الإمارات
