الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الجهات المختصة تضبط شخصاً تسلل وقام بالتصوير في مناطق محظورة دون تصريح

الجهات المختصة تضبط شخصاً تسلل وقام بالتصوير في مناطق محظورة دون تصريح
17 مارس 2026 19:07

تمكنت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة من ضبط أحد الأشخاص (ع. م - عربي الجنسية) بعد قيامه بالتصوير في مناطق محظورة دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الدولة.
وأوضحت الجهات أن المذكور تمكن من التسلل إلى تلك المواقع خلسة، قبل أن يتم رصده وضبطه، حيث تبين من خلال استجوابه أنه يعمل بإحدى المؤسسات الإعلامية، إلا أنه لا يحمل أي تصريح يخول له دخول هذه المواقع أو ممارسة أعمال التصوير فيها.
كما كشفت التحريات أن المتهم تسلل إلى الموقع باستخدام مركبة مستأجرة تعود لصحفية تعمل لدى فرع لمؤسسة صحفية أجنبية - في دبي.
وقد تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، على خلفية دخوله إلى مواقع محظور دخولها وتصويرها دون ترخيص.
وخلال التحقيقات، تبين مخالفة المتهم للقوانين واللوائح المنظمة، وقيامه بالتصوير دون الحصول على الموافقات الرسمية، بالمخالفة لقرارات حظر التصوير المعمول بها في تلك المناطق.
كما كشفت الإجراءات أن المقاطع المصورة جرى إرسالها إلى مؤسسة صحفية إخبارية في لندن عبر وسائل إلكترونية، دون الحصول على تصريح رسمي، وذلك بناءً على توجيه من مديرة فرع الشركة في منطقة الخليج (ب. أ - عربية الجنسية).
يُذكر أن القوانين في الدولة تجرم الدخول أو التواجد في الأماكن المحظور دخولها دون تصريح، حتى وإن لم يقترن ذلك بأي سلوك آخر، كما تجرم كذلك التقاط الصور أو إعداد الخرائط أو تسجيل الإحداثيات أو أي وسيلة توثيق أخرى إذا تم ذلك بالمخالفة لقرارات الحظر الصادرة عن الجهات المختصة.
وأكدت النيابة العامة للدولة على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتشريعات النافذة، والحصول على التصاريح الرسمية المسبقة قبل مباشرة أي أعمال تصوير، لا سيما في المواقع الحساسة أو المقيدة، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وصوناً للأمن والنظام العام.

أخبار ذات صلة
تحديد عطلة عيد الفطر في حكومة عجمان
حمدان بن محمد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور العالمية
المصدر: وام
التصوير
النيابة العامة
الإمارات
الفجيرة
المنطقة المحظورة
آخر الأخبار
912 قتيلاً حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان
الأخبار العالمية
912 قتيلاً حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان
اليوم 20:44
فيفا
الرياضة
«يوتيوب» يبث مباريات مختارة من كأس العالم باتفاق مع «فيفا»
اليوم 20:30
جانب من عجمان
علوم الدار
تحديد عطلة عيد الفطر في حكومة عجمان
اليوم 20:24
حمدان بن محمد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور العالمية
علوم الدار
حمدان بن محمد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور العالمية
اليوم 20:16
"الداخلية" تحذر من رسائل احتيالية تصل إلى الهواتف باسم "MOI"
علوم الدار
"الداخلية" تحذر من رسائل احتيالية تصل إلى الهواتف باسم "MOI"
اليوم 20:13
