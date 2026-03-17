الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الإمارات تدين المخطط الإرهابي التخريبي الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة

17 مارس 2026 19:09

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للمخطط الإرهابي التخريبي، الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة، مشيدةً بكفاءة ويقظة أجهزتها الأمنية، التي نجحت في ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم حزب الله، كانت تخطط لزعزعة الأمن والاستقرار، وتجنيد عناصر لصالح التنظيم.
وأكد معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، أن الإمارات العربية المتحدة ترفض بشكل قاطع كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف أمن الدول واستقرارها.
وشدد معاليه على تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

المصدر: وام
