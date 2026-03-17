"الداخلية" تحذر من رسائل احتيالية تصل إلى الهواتف باسم "MOI"

حذرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من رسائل احتيالية تصل إلى الهواتف المحمولة باسم "MOI"، وتطلب الإبلاغ الفوري عن ظواهر أمنية مقلقة.

وأكدت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن "هذه الرسائل مزيفة، وعليه يجب تجاهلها وعدم التجاوب معها".

كما دعت وزارة الداخلية إلى "الحصول على المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة فقط".

— وزارة الداخلية (@moiuae) March 17, 2026