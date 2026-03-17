الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
"الداخلية" تحذر من رسائل احتيالية تصل إلى الهواتف باسم "MOI"

17 مارس 2026 20:13

حذرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من رسائل احتيالية تصل إلى الهواتف المحمولة باسم "MOI"، وتطلب الإبلاغ الفوري عن ظواهر أمنية مقلقة.
وأكدت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن "هذه الرسائل مزيفة، وعليه يجب تجاهلها وعدم التجاوب معها".
كما دعت وزارة الداخلية إلى "الحصول على المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة فقط".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
