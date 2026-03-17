الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«مبادلة للاستثمار» تسهم بمبلغ 100 مليون درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

«مبادلة للاستثمار» تسهم بمبلغ 100 مليون درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
17 مارس 2026 21:43

قدّمت شركة مبادلة للاستثمار مساهمة بقيمة 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ بهدف تأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات.
وتندرج هذه المساهمة في إطار التزام «مبادلة» بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي المستدام، وتعزيز الجهود الرامية إلى توفير منظومة دعم طويلة الأمد للأيتام، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً ويرتقي بجودة حياتهم، ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، وترسيخ ثقافة الوقف كأداة تنموية مستدامة. 
وتعكس المساهمة الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في دعم المبادرات الإنسانية التي تواكب أولويات التنمية المجتمعية في دولة الإمارات، وتترجم قيم العطاء والتكافل المتجذرة في المجتمع.
وتهدف حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» إلى تحويل المساهمات المجتمعية إلى أصول وقفية تُستثمر وفق آلية وقفية معتمدة، بما يضمن استدامة العوائد المخصصة لدعم الأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاحتياجات المعيشية، وتعزيز فرصهم في النمو والاندماج المجتمعي.
وقال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار: «تؤكدُ مشاركة مبادلة في حملة (وقف أمّ الإمارات للأيتام) التزامنا بدعم الجهود والمبادرات الوطنية الرامية إلى إحداث أثر اجتماعي فاعل ومستدام. وانسجاماً مع أهداف (عام الأسرة) في دولة الإمارات، تجسّدُ هذه المبادرة الرائدة روح التضامن والتكافل والعطاء المتجذرة في مجتمع الإمارات؛ نظراً لأهميتها البالغة في تحويل مساهمات المجتمع إلى أصول وقفية مستدامة، تسهمُ في دعم احتياجات الأيتام في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، وتعزيز جودة الحياة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وقف أم الإمارات للأيتام
أوقاف أبوظبي
هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر
الإمارات
مبادلة للاستثمار
شركة مبادلة للاستثمار
