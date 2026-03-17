"الإمارات للدواء": المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية آمن وكافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي

17 مارس 2026 22:55

أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية المحلية تشكل درعاً للأمن الدوائي في دولة الإمارات، وسنداً للاقتصاد الوطني، مشيرةً إلى أنه بفضل التعاون المشترك معها فإن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية آمن وكافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأضافت، خلال جولة تفقدية على عدد من مصانع الأدوية للاطلاع على القدرات الإنتاجية وخطط التوسع المستقبلية: "القطاع الدوائي في دولة الإمارات يتمتع بالاستقرار والجاهزية بفضل تطبيق منظومة متقدمة، تضمن استدامة توفر الأدوية للمجتمع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة".

وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي أن "المنظومة الدوائية في الدولة قادرة على الاستجابة بكفاءة لمختلف المتغيرات الإقليمية والعالمية، كما أن الإمارات نجحت في تعزيز قدرات المصانع الدوائية المحلية، وترسيخ التشريعات والأنظمة التي تشجع على تطوير هذا القطاع".
واطلعت الكعبي، خلال الجولة، على شرحٍ مفصل من القائمين على المصانع حول الطاقة الإنتاجية الحالية وخطط التوسع المستقبلية، والتقنيات المتقدمة المستخدمة في عمليات التصنيع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، والدور المتنامي الذي تلعبه الصناعات الدوائية المحلية في دعم استقرار السوق الدوائي الوطني، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الدوائية.
وأشارت إلى أن مؤسسة الإمارات للدواء، تعمل على تعزيز بيئة تنظيمية متكاملة تدعم البحث والتطوير في القطاع الدوائي، إلى جانب تطوير سياساتها التنظيمية والرقابية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في تنظيم القطاع الدوائي، ويضمن سلامة وجودة وفعالية الأدوية المحلية.
وشملت الجولة شركة ميديسال فارما، وشركة أدكان فارما، حيث اطلعت على سير العمليات الإنتاجية في هذه المنشآت ومنظومة العمل المتبعة في تصنيع المنتجات الدوائية، إلى جانب آليات ضمان الجودة والسلامة المعتمدة في مراحل الإنتاج المختلفة.

وأعربت نيها سريفاستافا، المديرة العامة لشركة "ميديسال فارما" للصناعات الدوائية، عن فخر الشركة باتخاذ أبوظبي مقراً لها والمساهمة في دعم منظومة التصنيع الدوائي في دولة الإمارات، مشيدةً بدور مؤسسة الإمارات للدواء في دعم جاهزية مصانع الأدوية الوطنية وتعزيز التعاون مع الشركات المصنعة.
وأضافت أن دولة الإمارات تمتلك قاعدة دوائية متينة مدعومة ببيئة تنظيمية متطورة ومستقرة، مؤكدة أن ميديسال فارما ملتزمة بضمان استمرارية توفر منتجاتها في السوق وعدم حدوث أي نقص في محفظة الشركة دعماً لمنظومة الأمن الدوائي في الدولة.
وأشار فوكيون سينيس، الرئيس التنفيذي لشركة "أدكان فارما"، إلى أن التصنيع الدوائي المحلي يلعب دوراً محورياً في ضمان استمرارية توفر الأدوية، في ظل الضغوط المتزايدة التي تشهدها سلاسل الإمداد الدوائية عالمياً، مؤكداً التزام الشركة بتوفير كميات كافية من المنتجات الدوائية لتلبية احتياجات السوق في دولة الإمارات. 
ولفت إلى مواصلة أدكان فارما العمل بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للدواء لتعزيز القدرات الإنتاجية وتوفير أدوية عالية الجودة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

المصدر: وام
