الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة

17 مارس 2026 22:39

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، تطورات الأوضاع في المنطقة إثر الأعمال العسكرية المتصاعدة، وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وجدد رئيس الوزراء، خلال الاتصال، إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، والتضامن مع الإمارات إزاء جميع ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وضمان سلامة مواطنيها.
وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد وتغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لمعالجة قضايا المنطقة لتجنيبها مزيداً من الأزمات وبما يحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

أخبار ذات صلة
حسن عبدالله إسميك يساهم بـ 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"
"الإمارات للدواء": المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية آمن وكافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي
المصدر: وام
رئيس الدولة
رئيس وزراء الهند
الإمارات
رئيس الوزراء الهندي
الهند
محمد بن زايد
ناريندرا مودي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من ملك هولندا بحثا خلاله التطورات في المنطقة وتداعياتها
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من ملك هولندا بحثا خلاله التطورات في المنطقة وتداعياتها
اليوم 22:19
حسن عبدالله إسميك يساهم بـ 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"
علوم الدار
حسن عبدالله إسميك يساهم بـ 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"
اليوم 23:08
"الإمارات للدواء": المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية آمن وكافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي
علوم الدار
"الإمارات للدواء": المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية آمن وكافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي
اليوم 22:55
729 مليون درهم أرباح بنك الشارقة الصافية في 2025
اقتصاد
729 مليون درهم أرباح بنك الشارقة الصافية في 2025
اليوم 22:54
الأهلي المصري يشكو حكم مباراته ضد الترجي للاتحاد الأفريقي
الرياضة
الأهلي المصري يشكو حكم مباراته ضد الترجي للاتحاد الأفريقي
اليوم 22:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©