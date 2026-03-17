حسن عبدالله إسميك يساهم بـ 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"

قدّم رجل الأعمال الإماراتي حسن عبدالله إسميك مساهمة بقيمة 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام" التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، بهدف تأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في الدولة.

وتأتي المساهمة في ظل التفاعل الواسع الذي تشهده الحملة من مختلف فئات المجتمع، بما يعكس قيم العطاء والتكافل المتجذّرة في مجتمع دولة الإمارات، ويعزز الجهود الرامية إلى توفير منظومة دعم طويلة الأمد تضمن للأيتام مستقبلاً أكثر استقراراً وجودة حياة أفضل، عبر نموذج وقفي يحقق أثراً إنسانياً مستداماً.

وقال رجل الأعمال حسن عبدالله إسميك: "يشرفني أن أكون جزءاً من هذا النهج الإنساني.. فإطلاق حملة (وقف أم الإمارات للأيتام) يجسّد هذا العطاء الأصيل من خلال رعاية آلاف الأطفال وتمكينهم ليكونوا طاقة خير وعطاء لمجتمعهم. إنه نهج قائم على المبادئ والقيم الإنسانية التي أصبحت نوراً نهتدي به، وأرسى أسسها زايد الخير، لتبقى إرثاً متجدداً من العطاء والخير عبر الأجيال. حفظ الله الإمارات وقيادتها، وأدام عليها نهج الخير والإنسانية".