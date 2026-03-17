حسن عبدالله إسميك يساهم بـ 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"

17 مارس 2026 23:08

قدّم رجل الأعمال الإماراتي حسن عبدالله إسميك مساهمة بقيمة 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام" التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، بهدف تأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في الدولة.
وتأتي المساهمة في ظل التفاعل الواسع الذي تشهده الحملة من مختلف فئات المجتمع، بما يعكس قيم العطاء والتكافل المتجذّرة في مجتمع دولة الإمارات، ويعزز الجهود الرامية إلى توفير منظومة دعم طويلة الأمد تضمن للأيتام مستقبلاً أكثر استقراراً وجودة حياة أفضل، عبر نموذج وقفي يحقق أثراً إنسانياً مستداماً.
وقال رجل الأعمال حسن عبدالله إسميك: "يشرفني أن أكون جزءاً من هذا النهج الإنساني.. فإطلاق حملة (وقف أم الإمارات للأيتام) يجسّد هذا العطاء الأصيل من خلال رعاية آلاف الأطفال وتمكينهم ليكونوا طاقة خير وعطاء لمجتمعهم. إنه نهج قائم على المبادئ والقيم الإنسانية التي أصبحت نوراً نهتدي به، وأرسى أسسها زايد الخير، لتبقى إرثاً متجدداً من العطاء والخير عبر الأجيال. حفظ الله الإمارات وقيادتها، وأدام عليها نهج الخير والإنسانية".

"الشؤون الإسلامية والأوقاف": إقامة صلاة عيد الفطر داخل المساجد فقط
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد حزمة دعم استباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من ملك هولندا بحثا خلاله التطورات في المنطقة وتداعياتها
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من ملك هولندا بحثا خلاله التطورات في المنطقة وتداعياتها
اليوم 22:19
"حكماء المسلمين" يدين المخطط الإرهابي التخريبي الذي استهدف دولة الكويت
الأخبار العالمية
"حكماء المسلمين" يدين المخطط الإرهابي التخريبي الذي استهدف دولة الكويت
18 مارس 2026
ريمونتادا لشبونة تنهي مغامرة بودو جليمت في دوري الأبطال
الرياضة
ريمونتادا لشبونة تنهي مغامرة بودو جليمت في دوري الأبطال
18 مارس 2026
"الشؤون الإسلامية والأوقاف": إقامة صلاة عيد الفطر داخل المساجد فقط
علوم الدار
"الشؤون الإسلامية والأوقاف": إقامة صلاة عيد الفطر داخل المساجد فقط
18 مارس 2026
العين
الرياضة
العين يحسم «الكلاسيكو» ويستعيد الصدارة
اليوم 23:54
