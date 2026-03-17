«مجلس الإمارات للإفتاء» يحدد موعد انعقاد لجنة تحري هلال شوال 1447هـ

أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنَّ لجنة تحري هلال شهر شوال لعام 1447هـ ستعقد مساء يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026، الذي يوافق التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، وذلك في العاصمة أبوظبي، برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائب رئيس المجلس، رئيس الهيئة العامَّة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

ويأتي انعقاد اللجنة في إطار الاختصاصات المنوطة بالمجلس في تحري الأهلة وإعلان ثبوتها، وحرصه على توحيد المرجعية في هذا الشأن، بما يرسّخ منهجية مؤسسية منضبطة في إثبات دخول الأشهر القمرية، ويعزّز الثقة المجتمعية بإجراءات تحري الأهلة وإعلان ثبوتها.

وأوضح المجلس أنَّ أعمال اللجنة ستُباشر عقب صلاة المغرب، حيث ستُعرض تقارير فرق الرصد الميدانية ونتائج التحري الواردة من المراصد المعتمدة في الدولة، إلى جانب دراسة الشهادات التي قد ترد من مختلف مناطق الدولة، وذلك وفق الضوابط الشرعية والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

وكان مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي قد دعا أفراد المجتمع إلى تحري هلال شهر شوال مساء الأربعاء، والمشاركة في رصد الهلال وتسجيل شهاداتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص الذي أتاحه المجلس لتلقي البلاغات، تأكيداً على أهمية إحياء سنة الترائي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في هذا الحدث.

وأوضح المجلس أنَّ المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال الشهادات تتيح للراغبين تسجيل شهادتهم بسهولة ويسر، من خلال إدخال البيانات المتعلقة بموقع الرؤية ووقتها، بما يمكّن اللجان المختصة من دراسة البلاغات والتحقق منها وفق المعايير الشرعية والفلكية المعتمدة.

ودعا المجلس جميع المهتمين إلى المبادرة بالمشاركة وتسجيل شهاداتهم عبر الرابط: https://forms.cloud.microsoft/r/nB1qpRPKXH أو رقم الهاتف: (027774647)، مشيراً إلى أنَّ هذه المشاركة المجتمعية تجسد روح التكامل بين الأفراد والمؤسسات، وتعكس نهج دولة الإمارات في توظيف المعرفة والتقنية لخدمة الشأن الديني، وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية

وأكد أنَّ إعلان ثبوت هلال شهر شوال سيتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة فور انتهاء اللجنة من مداولاتها، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها بالخير واليمن والبركات.