الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الشؤون الإسلامية والأوقاف": إقامة صلاة عيد الفطر داخل المساجد فقط

18 مارس 2026 00:25

أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عدم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في مصليات العيد والأماكن المكشوفة، واقتصار إقامتها داخل المساجد فقط على مستوى الدولة.
وقالت الهيئة، في منشور على منصة "إكس": "تماشياً مع الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات والتي تستهدف سلامة شعبها والمقيمين على ترابها، تؤكد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، على عدم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في مصليات العيد والأماكن المكشوفة، واقتصار إقامتها داخل المساجد فقط على مستوى الدولة وذلك بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة".
ودعت الهيئة "جميع المصلين إلى الالتزام والتبكير لأداء صلاة العيد داخل المسجد حفاظاً على سلامتهم، والتضرع إلى الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وأهلها والمقيمين عليها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يجعل هذا العيد مناسبة خير وسعادة على الجميع، وأن يعيده علينا ودولتنا تحفها السكينة وتظللها الطمأنينة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المساجد
عيد الفطر
عيد الفطر السعيد
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
صلاة عيد الفطر
الإمارات
عيد الفطر المبارك
صلاة العيد
مساجد الإمارات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©