تعاون بين «شرطة دبي» و«يو آي باث» في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة

دبي (الاتحاد)



وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة «يو آي باث»، تهدف إلى تعزيز سُبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة.

ووقع مذكرة التفاهم من طرف القيادة العامة لشرطة دبي، نيابة عن اللواء خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، المقدم أحمد بن فهد مدير إدارة التطبيقات الذكية بالوكالة في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ومن جانب شركة «يو آي باث»، دانيال داينس المدير التنفيذي.

وتنص المذكرة على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة دبي وشركة «يو آي باث»، في العمليات الشرطية الرئيسة المدعمة بالتقنيات الناشئة وتطوير الأنشطة المشتركة بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تنص المذكرة على إعداد خريطة طريق للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، وإعداد وتنفيذ دبلوم بمسارات مختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، وتوفير برامج أو أدوات مساعدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، وأية مجالات تعاون أخرى تطرأ مستقبلاً يتم الاتفاق عليها ويكون من شأنها تحقيق أهداف الطرفين، إلى جانب تشكيل فرق عمل ولجان مشتركة لتحقيق أهداف المذكرة.



أفضل الخدمات الأمنية

تأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد جسور التعاون وبناء علاقة شراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، واعتماد أساليب عمل متجدّدة ومتطوّرة لتقديم أفضل الخدمات الأمنية التي تنعكس إيجابياً على تطوير منظومة العمل الشرطي في مختلف المجالات، بما يحقق رؤية واستراتيجية القيادة في رفع كفاءة وتحسين بيئة العمل، وجعل شرطة دبي الأذكى على مستوى العالم.