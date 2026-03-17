علوم الدار

تعاون بين «شرطة دبي» و«يو آي باث» في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة

أحمد بن فهد ودانيال داينس خلال التوقيع (من المصدر)
18 مارس 2026 03:45

دبي (الاتحاد)

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة «يو آي باث»، تهدف إلى تعزيز سُبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة.
ووقع مذكرة التفاهم من طرف القيادة العامة لشرطة دبي، نيابة عن اللواء خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، المقدم أحمد بن فهد مدير إدارة التطبيقات الذكية بالوكالة في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ومن جانب شركة «يو آي باث»، دانيال داينس المدير التنفيذي.
وتنص المذكرة على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة دبي وشركة «يو آي باث»، في العمليات الشرطية الرئيسة المدعمة بالتقنيات الناشئة وتطوير الأنشطة المشتركة بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تنص المذكرة على إعداد خريطة طريق للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، وإعداد وتنفيذ دبلوم بمسارات مختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، وتوفير برامج أو أدوات مساعدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، وأية مجالات تعاون أخرى تطرأ مستقبلاً يتم الاتفاق عليها ويكون من شأنها تحقيق أهداف الطرفين، إلى جانب تشكيل فرق عمل ولجان مشتركة لتحقيق أهداف المذكرة.

أفضل الخدمات الأمنية

أخبار ذات صلة
«عونك» تعزز وعي 13 ألف مقاول واستشاري في 2025
13000 وجبة إفطار ضمن مبادرة «خير دبي بأهلها»

تأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد جسور التعاون وبناء علاقة شراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، واعتماد أساليب عمل متجدّدة ومتطوّرة لتقديم أفضل الخدمات الأمنية التي تنعكس إيجابياً على تطوير منظومة العمل الشرطي في مختلف المجالات، بما يحقق رؤية واستراتيجية القيادة في رفع كفاءة وتحسين بيئة العمل، وجعل شرطة دبي الأذكى على مستوى العالم.

آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
علوم الدار
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
اليوم 03:04
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
اليوم 03:01
جانب من شحنة الأدوية العاجلة إلى قطاع غزة (الصور من وام)
الأخبار العالمية
إرسال أدوية عاجلة إلى قطاع غزة ضمن «الفارس الشهم 3»
اليوم 03:47
«التعاون الخليجي»: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار
اليوم 03:47
آثار الدمار جراء القصف الأميركي الإسرائيلي على طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: العملية العسكرية ضد إيران ستنتهي قريباً جداً
اليوم 03:47
