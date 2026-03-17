فض المنازعات الإيجارية وشرطة دبي يدشنان نظام الربط الرقمي

دبي (الاتحاد)



دشّن مركز فض المنازعات الإيجارية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي نظام الربط الرقمي المتكامل، بما يسهم في تطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز سرعة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

أُقيمت مراسم الإطلاق في مقر المركز بدبي، بحضور وفد من القيادة العامة لشرطة دبي برئاسة اللواء حارب محمد سعيد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، إلى جانب عدد من المسؤولين. من جانبه، أكد القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية قائلاً: «إن المركز يواصل العمل على تبني الحلول المبتكرة والمتقدمة، بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي في الريادة الرقمية إقليمياً وعالمياً».

وقال اللواء حارب محمد سعيد الشامسي: «يُجسد التعاون مع المركز نموذجاً متقدماً للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، ويؤكد التزام شرطة دبي الثابت بالارتقاء بالخدمات الجنائية والقضائية من خلال التقنيات الحديثة.