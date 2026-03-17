قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
«البلديات والنقل» تدعو الجمهور للمشاركة في «استبيان العين»

تقاطع الساعة بمنطقة العين (من المصدر)
18 مارس 2026 03:45

أبوظبي (الاتحاد)


أعلنت دائرة البلديات والنقل عن إطلاق «استبيان العين – مستقبل التطوير العمراني»، داعيةً المواطنين والمقيمين والزوّار وقطاع الأعمال إلى المشاركة في رسم ملامح مستقبل منطقة العين، حيث يستقبل المشاركات حتى 20 أبريل 2026، بهدف جمع آراء وملاحظات تسهم في توجيه مسار تطوير المنطقة ونموّها.
وحثّت الدائرة الجمهور على إبداء آرائهم حول ما يميّز العين، بدءاً من واحاتها الخلابة وأحيائها النابضة، وصولاً إلى عاداتها وتقاليدها الأصيلة، وذلك إلى جانب تقديم مقترحاتهم حول المواضيع التي تهمّهم لتضمينها في الإطار الشامل للتنمية العمرانية ومشروع إعادة تطوير وسط المدينة، لتُشكّل بمُجمعها التوجهات التي سيتم العمل وفقها لتخصيص استخدامات الأراضي، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات، وتصميم المساحات العامة، بالإضافة إلى الضوابط المعنية بالحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي الخاص بالمنطقة. 

جمال المنطقة

أوضح المهندس عبدالله البلوشي، مدير عام مركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، أن من شأن كل مقترح وفكرة يتم تقديمها في الاستبيان أن تغذّي العناصر الرئيسة المكوٍّنة لخطة عمل متكاملة تتضمن تفضيلات مختلف الأفراد، من سكان وزوّار يكتشفون جمال المنطقة لأول مرة.
وقال: «من خلال الاطّلاع على أكبر عدد من وجهات النظر، نضمن أن تكون خططنا مبنية على قرارات شاملة ومدروسة من شأنها تلبية متطلبات المستقبل، والتكيّف مع التحديات المتغيرة على المدى البعيد».

