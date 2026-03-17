«الإمارات الصحية» تُطلق مبادرة «اطمئنوا» لتعزيز الصحة النفسية

سامي عبد الرؤوف (دبي)



أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مبادرة جديدة بعنوان «اطمئنوا» تتضمن سلسلة من مقاطع الفيديو التوعوية القصيرة، التي تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية لدى أفراد المجتمع ودعم قدرتهم على التكيف مع الضغوط المختلفة، من خلال تقديم رسائل مبسّطة وإرشادات علمية وعملية تُسهم في تعزيز الشعور بالأمان والاستقرار النفسي. وأعلنت المؤسسة، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن مبادرة «اطمئنوا» تُقدم خدماتها التوعوية والتثقيفية، إلى كل فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وأولياء الأمور.





وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن إطلاق مبادرة «اطمئنوا» يأتي في إطار التزام المؤسسة بدعم الصحة النفسية باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة الرعاية الصحية المتكاملة.

وأشار إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي بأساليب التعامل مع الضغوط النفسية يمثّل خطوة مهمّة لحماية صحة الأفراد ودعم تماسك المجتمع. لافتاً إلى أن المؤسسة تحرص على توظيف مختلف القنوات الرقمية للوصول إلى أفراد المجتمع وتزويدهم بالمعلومات والإرشادات التي تساعدهم على التعامل مع التحديات النفسية بأسلوب علمي يعزّز الطمأنينة والتوازن النفسي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في المؤسسة، أن المبادرة تهدف إلى تقديم محتوى توعوي مبسّط عبر مقاطع فيديو قصيرة تتناول مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالصحة النفسية، مثل إدارة القلق والتعامل مع الضغوط النفسية وغيرها، إلى جانب تقديم أدوات عملية تساعد الأفراد على الحفاظ على التوازن النفسي في الحياة اليومية، مشيرةً إلى أن هذه الرسائل التوعوية تستند إلى ممارسات معتمدة في مجال الصحة النفسية.

بدوره، أكد الدكتور عمار البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، أن تعزيز الوعي يمثّل خطوة أساسية للوقاية من تفاقم الضغوط النفسية، وأن إتاحة المعلومات الموثوقة حول كيفية التعامل مع القلق والتوتر، يساعد الأفراد على فهم مشاعرهم وإدارتها بطريقة صحية، مشيراً إلى أن نشر المعرفة النفسية المبسطة يُسهم في كسر الحواجز المرتبطة بطلب الدعم النفسي، ويشجّع الأفراد على اللجوء إلى الاستشارة المتخصصة عند الحاجة.

وأوضح أن المبادرة تراعي تنوع احتياجات أفراد المجتمع، من خلال تقديم رسائل توعوية موجهة لفئات مختلفة مثل الأطفال واليافعين وأولياء الأمور وكبار السن وذوي أصحاب الهمم والعاملين في مختلف القطاعات، بهدف دعم قدرتهم على التكيف مع الضغوط وتعزيز مهاراتهم في الحفاظ على التوازن النفسي.



الرفاه النفسي

تأتي مبادرة «اطمئنوا» ضمن جهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والرفاه النفسي لأفراد المجتمع، من خلال نشر المعرفة الصحية وتوفير محتوى هادف يسهم في تعزيز الوعي بالصحة النفسية باعتبارها ركيزة أساسية لمجتمع صحي ومتوازن.

وتُمثّل الصحة النفسية ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز جودة حياته، وعنصراً محورياً في منظومة التنمية الشاملة التي تمضي دولة الإمارات في ترسيخها بحكمة قيادتها التي جعلت الإنسان في صدارة أولوياتها ومحور سياساتها واستراتيجياتها الوطنية.

يتجاوز الاهتمام بالصحة النفسية، حدود العلاج ليشمل الوقاية والتثقيف ورفع مستوى الرفاه النفسي في مختلف مراحل الحياة، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة الريادة التي تشهدها الدولة.

وتعمل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على تطوير خدمات الصحة النفسية وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال توفير منظومة متكاملة تشمل برامج وقائية وتوعوية وعلاجية متخصصة، كما تعمل المؤسسة على توظيف أحدث الحلول الرقمية لتسهيل الوصول إلى الاستشارات والدعم النفسي، فضلاً عن الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز التعاون مع شركاء محليين ودوليين لضمان تكامل الجهود ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

وتؤكد المؤسسة، أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في المستقبل، فهي الأساس الذي تُبنى عليه الأسرة المتماسكة، والمجتمع المنتج، والإنسان القادر على الإبداع والعطاء والمنافسة.

وقد أرست دولة الإمارات نهجاً تنموياً يضع الإنسان في قلب خططها واستراتيجياتها، وتُعد رعاية صحته النفسية في طليعة الأولويات، لما تمثّله من ضمانة لاستدامة التنمية وتعزيز جودة الحياة.

وتحرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على تهيئة بيئة صحية تراعي احتياجات الأفراد النفسية على امتداد مسيرة الحياة، وتوفر لهم الدعم اللازم ليظلوا عناصر مؤثّرة في بناء مجتمع أكثر توازناً وازدهاراً.