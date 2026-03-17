«بلدية العين» تزيّن شوارع المدينة

العين (وام)



استكملت بلدية مدينة العين أعمال تركيب زينة عيد الفطر المبارك في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسة في المدينة، وذلك في إطار جهودها لإضفاء أجواء احتفالية تعكس فرحة العيد، وتعزّز المظاهر الجمالية في مختلف مناطق المدينة.

وتهدف زينة العيد في نشر البهجة بين أفراد المجتمع وتدعم مستهدفات تعزيز جودة الحياة وإثراء المشهد الحضري للمدينة خلال المناسبات الدينية.

وأوضحت المهندسة موزة المحرزي مدير مشروع الزينة في بلدية مدينة العين، أن إجمالي عدد قطع الزينة التي تم تركيبها بلغ نحو 1400 قطعة موزعة على امتداد 98 كيلومتراً، وفق خطة مدروسة تغطي أبرز المحاور الحيوية والمناطق ذات الكثافة المرورية العالية في المدينة.

وأضافت، أن أعمال التزيين شملت عدداً من الشوارع الحيوية في المدينة، إضافة إلى مجموعة من التقاطعات.

وجاءت تصاميم الزينة هذا العام بطابع روحاني مستوحى من التراث الإسلامي، حيث تضمنت عناصر جمالية مثل الهلال والنجوم والدلة والزخارف الهندسية العربية، إلى جانب عبارات تهنئة تعبّر عن قيم العيد وأجوائه.