الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«بلدية العين» تزيّن شوارع المدينة

أجواء احتفالية تعكس فرحة العيد (من المصدر)
18 مارس 2026 03:45

العين (وام)

استكملت بلدية مدينة العين أعمال تركيب زينة عيد الفطر المبارك في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسة في المدينة، وذلك في إطار جهودها لإضفاء أجواء احتفالية تعكس فرحة العيد، وتعزّز المظاهر الجمالية في مختلف مناطق المدينة.
وتهدف زينة العيد في نشر البهجة بين أفراد المجتمع وتدعم مستهدفات تعزيز جودة الحياة وإثراء المشهد الحضري للمدينة خلال المناسبات الدينية.
وأوضحت المهندسة موزة المحرزي مدير مشروع الزينة في بلدية مدينة العين، أن إجمالي عدد قطع الزينة التي تم تركيبها بلغ نحو 1400 قطعة موزعة على امتداد 98 كيلومتراً، وفق خطة مدروسة تغطي أبرز المحاور الحيوية والمناطق ذات الكثافة المرورية العالية في المدينة.
وأضافت، أن أعمال التزيين شملت عدداً من الشوارع الحيوية في المدينة، إضافة إلى مجموعة من التقاطعات.
وجاءت تصاميم الزينة هذا العام بطابع روحاني مستوحى من التراث الإسلامي، حيث تضمنت عناصر جمالية مثل الهلال والنجوم والدلة والزخارف الهندسية العربية، إلى جانب عبارات تهنئة تعبّر عن قيم العيد وأجوائه.

عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
إرسال أدوية عاجلة إلى قطاع غزة ضمن «الفارس الشهم 3»
«التعاون الخليجي»: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار
ترامب: العملية العسكرية ضد إيران ستنتهي قريباً جداً
