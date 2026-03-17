الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

105 مرافق ترفيهية جاهزة لاستقبال الأُسر والزوار في منطقة الظفرة

زوار في أحد المرافق الترفيهية بمنطقة الظفرة (من المصدر)
18 مارس 2026 03:45

منطقة الظفرة (الاتحاد)

أكملت بلدية منطقة الظفرة تجهيز 105 مرافق ترفيهية لتوفير بيئة ترفيهية متكاملة، وفق أفضل إجراءات الأمن والسلامة، للمحافظة على سلامة زوّار الحدائق من الأسر والأطفال خلال أيام عيد الفطر المبارك، كما تم تجهيز مواقع الفعاليات والأنشطة المجتمعية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما يعزّز أجواء الاحتفال ويشجّع على قضاء أوقات ممتعة في الحدائق والوجهات العامة خلال إجازة العيد.
وشملت الاستعدادات أيضاً تزيين الشوارع ومداخل المدن والساحات العامة بالإنارة والزينة الخاصة بالعيد لإضفاء أجواء الفرح والبهجة، وأعد فريق التواجد البلدي برنامجاً حافلاً يضم مجموعة من الأنشطة والفعاليات التفاعلية والألعاب الشعبية وعروض لفرق الحربية، وأماكن للأطفال تضم ألعاب متنوعة وأنشطة للرسم والتلوين، ورسم الحنا، بالإضافة إلى إضاءات وزينة ومجسّمات بطابع العيد وشخصيات كرتونية وتوزيع بالونات التواجد البلدي. وتمت إتاحة الفرصة للأسر المنتجة لعرض منتجاتها في السوق المصاحب للاحتفالات.
وتبدأ الاحتفالات في اليوم الأول للعيد وتستمر حتى اليوم الثالث، وذلك من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 مساء، حيث تُقام الفعاليات في الحديقة العامة بمدينة زايد، وواحة ليوا بمدينة ليوا، وحديقة المغيرة بمدينة المرفأ، وحديقة زايد الخير بمدينة غياثي، والواجهة البحرية بمدينة السلع، وفي الحديقة العامة بمدينة دلما.

ملاعب متعددة
تضم المرافق الترفيهية بمدن المنطقة حدائق عامة وحدائق حارات ومجمعات ألعاب وشواطئ خلابة ومسارات للدراجات الهوائية وملاعب متعددة الأغراض ومماشي لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي، وتوفير جلسات ومناطق متنوعة للألعاب الرياضة مثل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة، ويتوفر بالحدائق أيضاً مناطق للشوي. بهدف تعزيز جاذبية المرافق الترفيهية في منطقة الظفرة، بما يواكب المناسبات الاجتماعية والدينية، ويعكس حرص البلدية على تقديم خدمات متكاملة تلبي تطلعات المجتمع.

