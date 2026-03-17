حدائق وشواطئ أبوظبي وجهات مثالية للعائلات في عيد الفطر

هالة الخياط (أبوظبي)



أعلنت بلدية مدينة أبوظبي اكتمال استعداداتها لاستقبال الجمهور خلال أيام عيد الفطر السعيد، مؤكدة جاهزية الحدائق والمتنزهات في المدينة وضواحيها، إلى جانب الشواطئ العامة، لاستيعاب الأعداد المتوقعة من الزوّار وتوفير تجربة ترفيهية آمنة ومتكاملة تلبي تطلعات العائلات.

وأوضحت البلدية أنها اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية لضمان انسيابية الحركة داخل الحدائق والمتنزهات، ورفع كفاءة المرافق والخدمات، بما يعزّز من جودة الحياة للسكان والزوّار خلال فترة العيد، التي تشهد عادة إقبالاً واسعاً على الوجهات المفتوحة.

ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى الاستمتاع بأجواء العيد في المرافق العامة، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المثبتة في المواقع المختلفة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وصوناً للممتلكات العامة التي تمثل ركيزة أساسية في تعزيز المظهر الحضاري للإمارة.





وأكدت أن فرق العمل الميدانية باشرت تنفيذ برامج الصيانة الدورية الشاملة للحدائق والمتنزهات، شملت أعمال النظافة العامة، وصيانة المسطحات الخضراء، والتأكد من جاهزية مرافق الألعاب، والملاعب الرياضية، وممرات المشي والجري، إلى جانب تكثيف أعمال التعقيم، ومراجعة أنظمة الأمن والسلامة. كما تم تخصيص فِرق للطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي ملاحظات، وتوفير أقصى درجات الراحة للزوار.

وتوفر حدائق أبوظبي باقة متنوعة من الخيارات الترفيهية التي تلائم مختلف الفئات العمرية، حيث تضم مناطق ألعاب حديثة للأطفال، وملاعب لكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة، إضافة إلى مسارات مخصصة لممارسة الرياضة والتريض، بما يسهم في تعزيز أنماط الحياة الصحية، والحدّ من السلوكيات المرتبطة بالخمول البدني.

وفي سياق متصل، تشكّل الشواطئ العامة في أبوظبي إحدى أبرز الوجهات التي تستقطب العائلات خلال العيد، لما توفره من بيئة آمنة ومجهّزة بمرافق متكاملة، تشمل مناطق للسباحة، ومواقع للأنشطة البحرية، وممرات للمشي، فضلاً عن خدمات الإنقاذ والإسعاف التي تعمل وفق أعلى معايير السلامة. وقد أكدت البلدية جاهزية الشواطئ الممتدة على كورنيش أبوظبي، من خلال تكثيف أعمال الصيانة والنظافة، وتعزيز فرق المراقبة والإنقاذ، لضمان سلامة مرتاديها.





تطوير المنظومة

أشارت البلدية إلى حرصها على تطوير منظومة إدارة عقود الصيانة والتشغيل الخاصة بالحدائق والمتنزهات والشواطئ والنوافير وأنظمة الري، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وضمان استدامة هذه المرافق الحيوية.

وتوقّعت بلدية مدينة أبوظبي أن تشهد مختلف الحدائق والمتنزهات والشواطئ إقبالاً كبيراً خلال أيام العيد، في ظل ما توفره من بيئات ترفيهية متكاملة تجمع بين الراحة والأمان، وتمنح العائلات فرصة مثالية لقضاء أوقات ممتعة في أجواء احتفالية مميزة.