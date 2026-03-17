الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
20 مليون درهم من بنك أبوظبي الأول دعماً لـ «وقف أم الإمارات للأيتام»

18 مارس 2026 03:45

أبوظبي (وام)

قدّم بنك أبوظبي الأول، مساهمة بقيمة 20 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي؛ بهدف توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً ويرتقي بجودة حياتهم.

وتجسّد الخطوة حرص المؤسسات المالية الوطنية على الإسهام الفاعل في المبادرات الإنسانية التي تنسجم مع مستهدفات «عام الأسرة»، وتعزز التماسك المجتمعي من خلال دعم المبادرات التي تستثمر في الإنسان وتدعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وتأتي مشاركة بنك أبوظبي الأول في حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» انطلاقاً من إيمانه بأهمية الوقف كأداة تنموية مستدامة تسهم في تحقيق أثر اجتماعي طويل الأمد. ومن خلال هذه المبادرة يدعم البنك البرامج التي تهدف إلى تمكين الأيتام والمساهمة في تحسين جودة حياتهم، بما يعزز مفهوم المسؤولية المجتمعية المشتركة. كما تجسد هذه المبادرة القيم الراسخة للعطاء والتكافل التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.
وتهدف الحملة إلى تحويل المساهمات المجتمعية إلى أصول وقفية مستدامة تُستثمر وفق نموذج وقفي معتمد يضمن تحقيق عوائد طويلة الأجل تُخصَّص لدعم الأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية ومتطلبات الحياة الكريمة، بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم وترسيخ دعائم مجتمع متوازن ومستدام.
وكانت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي قد أطلقت حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» في أول أيام شهر رمضان المبارك 2026 ضمن رؤية وطنية تستلهم إرث الوالد المؤسس في العمل الإنساني والخيري، وتسعى إلى ترسيخ ثقافة الوقف، وتعزيز المشاركة المجتمعية في المبادرات التنموية المستدامة في دولة الإمارات.

