الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

10 ملايين درهم من بدر جعفر دعماً لحملة «حدّ الحياة»

18 مارس 2026 03:45

دبي (الاتحاد)

أعلن بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، تقديم مساهمة شخصية بقيمة 10 ملايين درهم، إلى جانب إطلاق شراكة مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتنفيذ جهد دولي مع مؤسسات دولية أسفر عن تعهّدات مالية من هذه المؤسسات، وذلك دعماً لحملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتوفير مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.
وجاء الإعلان عن المساهمة خلال السحور الرمضاني الذي نظّمته مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في فندق أرماني دبي في برج خليفة، والذي جمع نخبة من قادة المؤسسات الخيرية وقادة الأعمال بالتعاون مع بدر جعفر.
وقال بدر جعفر: «إن دولة الإمارات في شتى الظروف تتبنّى ثقافة العطاء والتضامن الإنساني، فهي هويتنا كدولة ومجتمع.. وتمثّل حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تجسيداً قوياً لهذه الحقيقة، فهي التزام بحماية أطفال العالم الأكثر ضعفاً، وهذا تعبير حقيقي عن إنسانيتنا».
وأكد الدور الاستراتيجي للمبادرات الخيرية في توحيد الجهود لخدمة القضايا الإنسانية، مشيراً إلى أن حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تستهدف معالجة أحد أكثر التحديات العالمية إلحاحاً.
وأضاف: «إن قرار عدد من المؤسسات الخيرية والإنسانية العالمية المرموقة بدعم الحملة، يحمل دلالات تتجاوز بكثير الأرقام.. فهو يجسّد مستوى الثقة العميقة التي تحظى بها دولة الإمارات على الساحة العالمية، وأن دور دولة الإمارات في العالم لا يقتصر على تحقيق النجاح، بل يتمثل أيضاً في إظهار الغاية منه».

 

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©