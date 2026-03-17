الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«أوقاف دبي» تدعم محدودي الدخل بـ 1800 بطاقة ساند

مبنى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي (من المصدر)
18 مارس 2026 03:45

دبي (الاتحاد)

قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي 1800 بطاقة «ساند» بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليون درهم، دعماً للفئات المستحقة ومحدودي الدخل، في إطار جهودها لتعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ قيم العطاء المستدام.

أخبار ذات صلة
مركز جامع الشيخ زايد الكبير يواصل لقاءات برنامج «جسور»
حركة تسوّق نشطة بالمراكز التجارية قبل عيد الفطر

ويستفيد من المبادرة عدد من الفئات المسجَّلة لدى جهات حكومية ومجتمعية في دبي، من بينها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وتشمل الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.
وتأتي المبادرة ضمن مبادرة «قوافل الخير 4» التي أطلقتها المؤسسة تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف دعم الفئات المستحقة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، بما يُجسّد الدور التنموي والإنساني للوقف في خدمة المجتمع.
وتتضمن بطاقة «ساند» مبلغاً مالياً بقيمة ألف درهم يتم إيداعه مسبقاً من قبل المؤسسة في حساب خاص، حيث تتيح البطاقة لحامليها شراء المواد التموينية والغذائية المختلفة من جمعية الاتحاد التعاونية.
وقال عمر جمعة المازمي، مدير إدارة الوقف في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي: تحرص المؤسسة على إطلاق مبادرات نوعية تعزّز قيم التكافل والتراحم في المجتمع، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك، حيث تسهم بطاقات «ساند» في تلبية احتياجات عدد من الأُسر المستحقة وتمكينها من الحصول على احتياجاتها الأساسية بسهولة وكرامة.
وذكر المازمي أن مصرف الشؤون الاجتماعية في المؤسسة يضطلع بدور محوري في تقديم الدعم للفئات المستحقة المسجّلة لدى عدد من الجهات المتعاونة، بما يسهم في توفير مستوى معيشي لائق لهم، وذلك استجابة لرغبة الواقفين وأصحاب الأيادي البيضاء، وحرص المؤسسة على إيصال الدعم إلى مستحقيه بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث يتم تمويل هذه المبادرة من مصرف الصدقات والزكاة في المؤسسة.
وأضاف المازمي: أن المبادرة تعكس التزام المؤسسة بتعزيز الشراكات المجتمعية وتطوير المبادرات الوقفية التي تُسهم في تحسين جودة الحياة للفئات المستحقة، وترسّخ ثقافة العطاء والعمل الخيري المستدام في المجتمع.

آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
علوم الدار
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
اليوم 03:04
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
اليوم 03:01
جانب من شحنة الأدوية العاجلة إلى قطاع غزة (الصور من وام)
الأخبار العالمية
إرسال أدوية عاجلة إلى قطاع غزة ضمن «الفارس الشهم 3»
اليوم 03:47
«التعاون الخليجي»: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار
اليوم 03:47
آثار الدمار جراء القصف الأميركي الإسرائيلي على طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: العملية العسكرية ضد إيران ستنتهي قريباً جداً
اليوم 03:47
