«رحمة» تكرّم محسناً أسهم في علاج مرضى السرطان المحتاجين

أبوظبي (وام)



أكد معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة»، أن يوم زايد للعمل الإنساني، يمثّل مناسبة وطنية نستذكر فيها القيم الإنسانية العميقة، التي رسّخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي جعل من العمل الإنساني نهجاً راسخاً في دولة الإمارات.

وأشار معاليه إلى أن ما تشهده الدولة من مبادرات خيرية وإنسانية متواصلة، هو امتداد طبيعي لهذه المدرسة الإنسانية التي أسّسها الشيخ زايد، والتي تضع الإنسان وكرامته في صدارة الأولويات. جاء ذلك، ضمن فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني التي نظّمتها الجمعية.

وقدّم رجل الأعمال والمحسن فيروز بن غلام حسين، مبادرة إنسانية لدعم مرضى السرطان، حيث أعلن عن مساهمة تصل إلى مليون درهم تقدّم على مراحل عبر جمعية «رحمة»، لتغطية تكاليف علاج عدد من المرضى، المحتاجين للدعم المالي.

وفي نهاية اللقاء، كرّم معالي الدكتور جمال سند السويدي، رجل الأعمال فيروز بن غلام حسين؛ تقديراً لمبادرته الإنسانية، فيما عبّر المرضى وذووهم عن شكرهم وامتنانهم لمبادرته.