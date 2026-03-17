13000 وجبة إفطار ضمن مبادرة «خير دبي بأهلها»

دبي (وام)



في إطار جهودها المستمرة لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم الأسر المنتجة، أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، مبادرة «خير دبي بأهلها» خلال شهر رمضان المبارك. وتهدف المبادرة إلى توفير وجبات إفطار للصائمين في منطقة محيصنة، مع إشراك روّاد الأعمال من الأسر الإماراتية المنتجة في إعداد وتقديم هذه الوجبات، مما يسهم في تمكينهم اقتصادياً وتوفير دخل إضافي لهم.

ويجسد هذا النموذج رؤية «من أهل دبي... إلى دبي» في نشر الخير والتنمية، حيث تعكس المبادرة توجّه «الهيئة» نحو الدمج بين الدعم المجتمعي المباشر والتمكين الاقتصادي المستدام. وترسخ المبادرة فكرة أن المجتمع شريك في الخير، مما ينمّي روح التعاون بين الأفراد والمؤسسات، ويعزز التلاحم المجتمعي، ويجسد عملياً قيم الإمارات في التآخي والتلاحم، لتفتح بذلك آفاقاً جديدة أمام الأُسر المواطنة للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع خلال الشهر الفضيل.

وأكد علي القاسم، مدير إدارة المنافع والتمكين المالي في هيئة تنمية المجتمع، أن مبادرة «خير دبي بأهلها» انطلقت ضمن مساعي دبي للتمكين، والتي تهدف إلى نقل الأسر من دائرة الدعم إلى دائرة الإنتاج والاستدامة الاقتصادية، وتحويل العطاء إلى فائدة مزدوجة للصائم وللأسر الإماراتية المنتجة.

وشهدت المبادرة تفاعلاً كبيراً من الأسر الإماراتية المنتجة، التي عبرت عن فخرها واعتزازها بالمشاركة في هذا العمل الإنساني والمجتمعي. وأكدت الأسر أن المشاركة تمثل نعمة عظيمة، وفرصة حقيقية لنيل الأجر ونشر روح التكافل. وتتنوع المنتجات التي تقدمها الأسر لتشمل أطباقاً رئيسية إماراتية، إضافة إلى أطباق رمضانية وحلويات ساخنة وباردة وغيرها. ويتم تحضير جميع هذه المنتجات وفق معايير معتمدة ورخص منزلية رسمية.

وتطمح الأُسر إلى تحويل مشاريعها إلى أعمال مستدامة على مدار العام، وفتح مطاعم أو مقار دائمة للبيع، وإطلاق مشاريع تحمل طابعاً إماراتياً يصل إلى العالمية.