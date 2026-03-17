«روّاد» تدعم توزيع 1783 وجبة إفطار خلال رمضان الشارقة

18 مارس 2026 03:45

الشارقة (وام)

نظّمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، فعاليات النسخة السابعة من مبادرتها المجتمعية السنوية «من خير روّادنا»، خلال شهر رمضان الفضيل لعام 2026، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، في إطار تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وترسيخ دور المشاريع الريادية في خدمة المجتمع.
وشهدت المبادرة مشاركة أربعة مشاريع من أعضاء المؤسسة، إلى جانب عدد من فاعلي الخير، حيث ساهموا في توفير وجبات إفطار يومية للصائمين، وبلغ إجمالي الوجبات التي جرى توزيعها طوال أيام الشهر 1783 وجبة إفطار.
ووجّهت فاطمة آل علي، مدير المؤسسة، شكرها وتقديرها إلى جميع المساهمين والمشاركين في إنجاح المبادرة، مؤكدة أن مبادرة «من خير روّادنا» تهدف إلى تعزيز روح المسؤولية المجتمعية لدى أصحاب المشاريع الريادية، وترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي، إضافة إلى دعم المبادرات الإنسانية التي تخدم فئات المجتمع المختلفة، وتعزيز الشراكة بين رواد الأعمال والمؤسسات الخيرية بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
وأضافت: المبادرة نجحت على امتداد دوراتها السبع منذ انطلاقها لأول مرة عام 2018 في استقطاب 43 مشروعاً ريادياً للمشاركة في توفير الوجبات الرمضانية، حيث بلغ إجمالي ما تم توزيعه خلال هذه الفترة 51.554 وجبة إفطار صائم، مشيرة إلى أن هذا الإقبال يعكس تنامي وعي أصحاب المشاريع بأهمية الإسهام في المبادرات المجتمعية والإنسانية.

