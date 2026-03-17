الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«عونك» تعزز وعي 13 ألف مقاول واستشاري في 2025

18 مارس 2026 03:45

دبي (وام) 

استقبلت مبادرة «عونك» التوعوية، التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي 2381 محادثة فنية تمهيدية قبل تقديم طلبات المشاريع خلال عام 2025، إلى جانب 36 ألفاً و795 محادثة فنية عبر الإنترنت خلال مرحلة تقديم واعتماد المشاريع، فيما بلغ عدد المقاولين والاستشاريّين المستفيدين من الجلسات التوعوية ومقاطع الفيديو 13 ألفاً و101. 
وتوفّر المبادرة محتوى إرشادياً مبسطاً باللغتين العربية والإنجليزية يشرح خطوة بخطوة كيفية تقديم طلبات الحصول على الكهرباء، واستكمال النماذج وتجهيز المستندات وفق المتطلبات المعتمدة، بما يضمن رفع جودة الطلبات والحصول على الموافقات بسهولة، خاصة شهادات عدم الممانعة.
وأشاد المقاولون والاستشاريون بدور «عونك» في تمكينهم من تقديم طلبات دقيقة من المرة الأولى، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتسريع الإجراءات، مؤكدين أن المبادرة تعزّز التواصل مع الهيئة، وترتقي بكفاءة تنفيذ المشاريع. 
وتنسجم «عونك» مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة، وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً.

