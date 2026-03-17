علوم الدار

«أبوظبي للدفاع المدني» تشارك في فعالية يوم الطفل الإماراتي

خلال توزيع الهدايا على الزوّار والحضور (من المصدر)
18 مارس 2026 03:45

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في فعالية يوم الطفل الإماراتي والتي أقيمت في بيت محمد بن خليفة بمدينة العين.
وشهدت الفعالية توزيع وجبات الإفطار والهدايا على الزوّار والحضور، في أجواء مفعمة بالفرح والتعاون، وذلك في إطار التزام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بدورها المجتمعي، وحرصها على تنمية وصقل مهارات الأطفال، وتنمية روح العمل التطوعي والمساعدة المجتمعية، وتعزيز روح المسؤولية لديهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.
وأكدت الهيئة حرصها على توفير بيئة متكاملة للأطفال، والعمل على ترسيخ ثقافة السلامة العامة لديهم، من خلال استخدام أساليب مبتكرة وإبداعية لتعليمهم المهارات الأساسية وطرق الوقاية الصحيحة، بما يسهم في تعزيز وعيهم بكيفية تجنب المخاطر والمحافظة على سلامتهم.

