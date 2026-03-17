الإمارات تؤكد رفضها القاطع لأي اعتداء يستهدف أمنها أو يمس سيادتها

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها القاطع لأي اعتداء يستهدف أمنها أو يمس سيادتها.

وقالت وزارة الخارجية، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "في ظلّ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها القاطع لأي اعتداء يستهدف أمنها أو يمسّ سيادتها، وتشدد على أنها دولة منيعة عصيّة على التهديدات. ولن تقبل، تحت أي ظرف، بالمساس بأمنها أو سلامة أراضيها، وستواصل أداء واجبها الوطني بكل حزم وعزم لحماية مواطنيها ومقيميها وزوارها، وصون مكتسباتها الوطنية".

pic.twitter.com/Uhw93ehQbd — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) March 17, 2026