حركة تسوّق نشطة بالمراكز التجارية قبل عيد الفطر

رشا طبيلة (أبوظبي)



تشهد المراكز التجارية وأسواق التجزئة في الدولة نشاطاً كبيراً وانتعاشاً ملحوظاً خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وسط إقبال الزوّار والمتسوّقين على الشراء، استعداداً لعيد الفطر المبارك، في ظل وجود العديد من العروض والتنزيلات في المتاجر والمحال التجارية، وهو ما أسهم في تعزيز حركة التسوق وزيادة زخم النشاط التجاري.

وأكدت مراكز تجارية في مختلف أنحاء الدولة استقبالها أعداداً كبيرة من المتسوقين والزوّار منذ بداية شهر رمضان المبارك، مع تسجيل حركة نشطة وطبيعية وتوفير تجارب متكاملة من التسوق والمطاعم والأنشطة والفعاليات الترفيهية، في وقت توقّعت زيادة الطلب من الزوّار مع اقتراب إجازة عيد الفطر، وسط إطلاق عروض وفعاليات متنوعة.



وجهة مجتمعية

وتواصل مراكز التجزئة التابعة لـ«الدار» تسجيل حركة نشطة وطبيعية للزوّار في مختلف مراكز التسوق، بما في ذلك «ياس مول» و«مركز التجارة العالمي أبوظبي» و«الجيمي مول» و«الحمرا مول»، حيث تستقبل هذه الوجهات زوّارها يومياً ضمن أجواء تعكس استمرارية نمط الحياة المعتاد وثقة المجتمع، بحسب «الدار».

وخلال شهر رمضان المبارك، تحرص هذه المراكز على ترسيخ دورها كوجهات مجتمعية تجمع الناس وتوفّر تجارب متكاملة تشمل التسوق والمطاعم والأنشطة الترفيهية التي تناسب مختلف أفراد العائلة، وتُقدّم المراكز خلال هذه الفترة مجموعة من الفعاليات والعروض التي تُضفي أجواء رمضانية مميزة، من بينها فعالية «ليالي الفوازير» التفاعلية التي تعود هذا العام في ياس مول وتنطلق للمرة الأولى في كل من «الجيمي مول» و«الحمرا مول» عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حملة «تسوّق واربح» التي تتيح للمتسوقين في «ياس مول» و«الجيمي مول» و«الحمرا مول» و«مركز التجارة العالمي أبوظبي» فرصة الدخول في سحوبات يومية للفوز ببطاقات هدايا قيّمة من «الدار».

وتعكس هذه المبادرات استمرار الإقبال على المراكز ودورها في توفير بيئة غنية تجمع بين التسوق والتواصل الاجتماعي والاحتفاء بروح الشهر الفضيل، كما وفّرت «كلاود سبيسز» وصولاً مجانياً إلى مساحات العمل المشتركة في المولات طوال الأسبوع، وذلك لدعم المتضررين وتمكينهم من مواصلة أعمالهم.

وتستعد مراكز التجزئة التابعة لـ«الدار» لإجازة عيد الفطر حيث تشهد إقبالاً متزايداً من الزوّار مع قرب الإجازة.



وجهات نابضة

وقال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول: «تواصل مراكز التسوق التابعة لنا في مختلف أنحاء دولة الإمارات العمل بسلاسة، مع استقبال أعداد كبيرة من الزوار قُبيل عطلة عيد الفطر السعيد، ويعكس استمرار ثقة المجتمع وتفاعله خلال هذه الفترة أهمية الأماكن المألوفة التي تتيح للناس الالتقاء وتبادل التجارب والتواصل مع بعضهم البعض». وأضاف: «استقبلت مراكز التسوق التابعة للشركة، والبالغ عددها 17، أكثر من 6.5 مليون زائر خلال الأيام العشرين الأولى من شهر رمضان المبارك، ومع اقتراب عيد الفطر السعيد، تواصل وجهاتنا تأدية دورها بصفتها مساحات مجتمعية نابضة بالحياة، حيث تجتمع العائلات للتسوق وتناول الطعام وقضاء أوقات مميزة معاً».



إقبال متزايد

من جهتها قالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لـ«ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا»: «لاحظنا إقبالاً متزايداً وإيجابياً في الأسابيع الأولى من رمضان ولغاية اليوم، حيث إن «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا» تعد واحدة من المراكز المجتمعية التي تلبّي حاجات الزوّار من المقيمين والسياح على حدٍّ سواء».

وتوقْعت بستاتي تحقيق نمواً في الإقبال ومتوسط عدد الزوار بنسبة 20% خلال إجازة العيد، والذي ينعكس بشكل ملحوظ على زيادة مبيعات المتاجر في كلا المركزين.

وأشارت بستاني إلى أن ما يميز فترة العيد في «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا» هو العروض الترفيهية العائلية وعروض التسوق القيمة التي تستقطب الزوار بكافة الفئات العمرية، حيث يقدم كلا المركزين تجربة تسوّق واربح ابتداءً من 12 حتى 18 مارس الجاري، حيث سيستمتع الزوار بالعروض الترفيهية اليومية والفعاليات المميزة خلال أيام العيد.

وكانت وزارة الاقتصاد والسياحة أكدت أنه في ظل التطورات الإقليمية الجارية، يواصل القطاع السياحي في دولة الإمارات أداء عمله وفق التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، مع متابعة دقيقة ومستمرة لمختلف المستجدات، مشيرة إلى أن الفنادق والمنتجعات والمعالم السياحية والثقافية ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الدولة، تستقبل ضيوفها، وتقدم خدماتها ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، وبالالتزام الكامل بمعايير السلامة والجودة.





«ليالي رمضان 2026» يشهد إقبالاً متزايداً مع اقتراب عيد الفطر

تشهد فعاليات معرض «ليالي رمضان 2026» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ضمن الدورة الـ 36 من «مهرجان رمضان الشارقة»، زخماً كبيراً مع اقتراب عيد الفطر المبارك، مقدّماً لزوّاره مفاجآت تسوق مذهلة تتضمن عروضاً استثنائية وتخفيضات كبرى تصل إلى أكثر من 75% على مجموعة متنوعة من أفضل المنتجات.

ويقدم المعرض، الذي يستمر حتى 22 مارس الجاري، تجربة تسوّق متكاملة على مساحة تزيد على 18 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 210 عارضين ونحو 700 علامة تجارية محلية وعالمية، تعرض تشكيلة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسر خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر، بما في ذلك الأزياء والمنسوجات والملابس الرياضية والعطور ومستحضرات التجميل، إلى جانب الأجهزة الكهربائية والتجهيزات المنزلية والمواد الغذائية والحلويات والمجوهرات وألعاب الأطفال والقرطاسية.

وتزداد أجواء معرض ليالي رمضان تألقاً خلال الأيام القادمة، حيث سيكون بانتظار سكان إمارة الشارقة وزوّارها المزيد من الأمسيات الرمضانية الممتعة متضمّنة مجموعة متميزة من الفعاليات والبرامج الثقافية والترفيهية الملائمة لكل أفراد العائلة، والتي تشتمل على فقرات مفتوحة تتيح لجمهور المتسوقين المشاركة فيها والحصول على جوائز قيمة والاشتراك في سحوبات على باقة كبيرة من الجوائز.

وتواصل قرية التراث في المعرض استقطاب الزوار من مختلف الفئات، حيث تقدم تجربة ثقافية غنية تعكس العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة وأجواء الشهر الفضيل، من خلال عروض الفنون الشعبية والمسابقات الثقافية والبرامج التراثية المتنوعة، كما تتيح القرية للزوار التعرف على مجموعة من المنتجات التراثية والحرف اليدوية التي تقدمها الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة، بما في ذلك الملابس التقليدية والمشغولات اليدوية ومنتجات الخوص والبخور والعطور العربية، إلى جانب عرض العملات القديمة وأدوات الصيد البحري، وغيرها من المقتنيات التراثية، فضلاً عن تقديم أشهى المأكولات الشعبية والتمور والقهوة العربية.