الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

يوسف السركال: جاهزية المنظومة الصحية أولوية

18 مارس 2026 03:45

أبوظبي (الاتحاد) 

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تعزيز جاهزية المنظومة الصحية وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة في مختلف الظروف يمثّلان أولوية لحماية صحة المجتمع وسلامة أفراده، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تؤديه مراكز الطوارئ ومنشآت الرعاية الصحية الأولية في الاستجابة السريعة للاحتياجات الصحية وتقديم الرعاية للمرضى في الوقت المناسب. جاء ذلك، خلال زيارة ميدانية قام بها السركال إلى مركز عمليات الطوارئ ومركز الخالدية الصحي، للاطلاع على سير العمل والخدمات الصحية المقدمة ومستوى الجاهزية.
 وخلال الجولة في مركز عمليات الطوارئ، اطّلع السركال على آلية العمل المرتكزة على الوقاية والاستباقية وسرعة الاستجابة، حيث يُشكّل المركز نموذجاً متقدماً لمنظومة تشغيلية متكاملة تعمل على مدار الساعة لإدارة الأزمات والطوارئ الصحية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين دون انقطاع.  كما يتيح المركز تنسيقاً لحظياً بين منشآت المؤسسة والجهات الوطنية المعنية، ما يسهم في تسريع اتخاذ القرار وتوجيه الموارد الطبية بفاعلية وفق الاحتياجات الميدانية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى. ويسهم انتشار فروع المركز في الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة في تعزيز الجاهزية الميدانية وتسريع آليات الاستجابة على نطاق جغرافي واسع. وأكد الدكتور السركال أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحرص على تطوير وتشغيل نظام «غياث» لإدارة الطوارئ والأزمات ضمن مراكز عمليات الطوارئ التابعة لها.
وشملت الزيارة أيضاً مركز الخالدية الصحي للرعاية الصحية الأولية، الذي يخدم شريحة سكانية تقارب 9 آلاف نسمة، حيث يوفر حزمة شاملة من الخدمات الطبية.

