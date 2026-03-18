جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة تم تسجيلها في الدولة صباح اليوم الأربعاء.

وأكد «الوطني للأرصاد» عبر منصة «إكس» أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 14.4 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم غائما جزئياً وغائما أحياناً ليلاً خاصةً على السواحل والجزر وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظا غرباً.والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.